Бренд товаров для дома homestory объявил о сотрудничестве с уличным художником Александром Тито. В ассортименте бренда появились базовые комплекты постельного белья, а также ряд уникальных расцветок. Креативным директором ребрендинга стал генеральный директор бренда Евгений Гришко.

«Мы достигли условного потолка для онлайн-бренда постельного белья, а теперь хотим двигаться дальше и транслировать свои ценности — индивидуальность и самовыражение. Мы будем развиваться дальше, вне устоявшегося контекста», — Евгений Гришко, основатель, CEO и креативный директор марки homestory.

В коллаборации представлены два комплекта постельного белья (Daisies TITO с фирменными ромашками и Skull TITO), которые выражают эстетику стрит-арта Александра Тито. Один комплект белья включает в себя простыню из хлопкового сатина, пододеяльник и две наволочки.

За кампанию коллекции отвечала фотограф Соня Сивкова, ранее сотрудничавшая с изданиями Badlon Magazine и «Собака.ру», стилисткой Викторией Чураевой (Salavat Kypere) и брендом Befree. Арт-директором съемки выступил Илья Турбин.

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