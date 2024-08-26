Бренд Gloria Jeans представил третий выпуск «Новой истории известного бренда» с участием Ирины Шейк. На этот раз модель примерила осеннюю коллекцию, в которую вошли джинсы О-силуэта, шерстяные и кашемировые джемперы, пальто и куртки оверсайз.

По словам бренда, серия рекламных кампаний стала «символом глобальной трансформации ретейлера, которая затронула все направления — от продукта и ассортимента до визуальных кодов».

История разворачивается на улицах оживленного мегаполиса. Осенняя кампания вдохновлена легко узнаваемым стилем супермодели. «GJ продолжает смело идти по пути трансформации. Рада быть частью этой истории воплощения нового взгляда на моду и новой "Глории Джинс"», — рассказала Ирина Шейк.

Источник фото: Gloria Jeans