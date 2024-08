Коллекция United Colours of Benetton осень-зима 2024/2025, как утверждается, представляет собой нечто среднее между базовыми моделями и уличной модой, вдохновленной субкультурой.

Для девочек в коллекции представлены трикотажные жилеты и юбки темных цветов, расклешенные брюки, рубашки, жакеты, короткие топы, толстовки и джемперы, деним - вариации carrot-fit, с завышенной посадкой на талии, с защипами, а также с глянцевым покрытием. Вещи дополнены интересными деталями: клеткой, полоской и сердечками разных форм – и выполнены в ярских оттенках.

Родители мальчиков могут найти в коллекции куртки и пуховики с отделкой из эко-меха и необычными принтами, джемперы на морскую тематику, кардиганы, толстовки, бомберы, фланелевые рубашки в клетку, элегантные костюмы из интерлока, рубашки-поло, рубашки-оксфорды, деним различных посадок, вариаций, цветов и декора – модные мешковатые модели, вариации carrot-fit, зауженные книзу, а также декорированные большими карманами.

Benetton Group - производитель повседневной одежды и аксессуаров, основанный в 1965 году Лучано, Жилберто, Джулианой и Карло Бенеттон. Главное представительство находится в Тревизо, Италия, а филиал - в Милане. Компания владеет сетью франчайзинговых магазинов, продающих бренды United Colours of Benetton, Under Colours of Benetton и Sisley. Розничная сеть насчитывает около 3 000 магазинов по всему миру.

Источник фото: Benetton