Новая коллекция Kanzler осень-зима 2024/2025 характеризуется современной интерпретацией стиля office core, сочетая в себе функциональность, комфорт и изысканные натуральные материалы.

В коллекции представлены классические костюмы и рубашки, бомберы с элементами замши и натуральной кожи, пальто прямого кроя, повседневные куртки, строгие модели для делового образа и аксессуары (галстуки, карманные платки и запонки). Коллекция выполнена в спокойной цветовой палитре: пастельных, темно-зеленом, сером и графитовом оттенках.

«При разработке коллекции нас вдохновляла эстетика современного урбанистического пейзажа. Мы создали одежду, которая одинаково уместна как для успешного старта рабочего сезона, так и для особых случаев. В осенне-зимнюю коллекцию мы включили брюки и пиджаки из тонкой шерсти, базовые джемперы, классические поло и водолазки. Особый стиль и шик должны добавить детали: отложной воротник, полуприталенные силуэты и накладные карманы», ‒ рассказала главный дизайнер бренда Kanzler Екатерина Бессмертных.

Коллекция доступна на сайте и в магазине Kanzler.

Kanzler – российский бренд одежды и аксессуаров из премиальных материалов. Основан в 1993 году. На сегодняшний день розничная сеть магазинов Kanzler включает более 80 магазинов в крупных городах по всей стране.

Фотографии предоставлены компанией.