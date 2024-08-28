Новая коллаборация бренда одежды "Нате, Носите" и литературного подкаста КАМ ТУГЕЗЕР - это три браслета-напоминания о действительно важных вещах. Коллекция основана на смыслах, найденных в великих книгах.

В этой коллекции дизайнеры возводят понятие “вещь со смыслом” в абсолют - как и в хорошей литературе, здесь нет ни одной лишней буквы. Все три браслета отвечают на вопрос “зачем тебе это?”.

И задают множество новых вопросов – для каждого своих.

Браслет “Думать – это сексуально” - это девиз подкаста КАМ ТУГЕЗЕР и проверенный способ напомнить себе, на что стоит обращать внимание в людях.

Браслет “Покуда жив – стань хорош” – вечная цитата Марка Аврелия. Принцип стоицизма, который позволяет остаться и стойким к штормам, и пластичным к изменениям.

Браслет “Стоицизм или гедонизм?” – вопрос самому себе о философии, с которой ты хочешь прожить этот день.

Как и всегда в коллекциях “Нате, Носите” процент с каждой покупки идет на благотворительность: 20% от продаж пойдёт на помощь беженцам в фонд «Дом с маяком».

Источник фото: “Нате, Носите”