С 26 по 29 августа в ЦВК «Экспоцентр» проходит 42-я Международная выставка моды CPM – Collection Première Moscow. Российский бренд из Екатеринбурга Vira Plotnikova представил коллекцию верхней одежды сезона осень-зима 2024/2025.

Как сообщает компания, в новой коллекции бренд остаётся верен своему ДНК, для которого характерны эффектные силуэты – от объёмных до классических силуэтных, фирменный инновационный материал на основе шерсти мериноса Merino WoolFur, премиальное качество и безупречный стиль, многообразие фактур и широкая цветовая палитра.

Главное место в линейке по-прежнему занимают шубы Teddy Coat – современная интерпретация классической меховой шубы на основе материала Merino WoolFur. Классика всегда составляет первый блок коллекции Vira Plotnikova.

Второй блок отражает основные мировые тренды в меховой моде. Эта часть коллекции включает модели из меха с длинным ворсом и пушистого меха, двухсторонние шубы-дублёнки в классических чёрном, бежевом или серебристом цветах. В третий блок вошли укороченные дублёные куртки-косухи и леопард, который не выходит из моды.

Цветовая палитра коллекции состоит из порядка пятидесяти цветов и оттенков, в том числе новых: шоколад, пыльная роза, лаванда, синий электрик.

Фотографии предоставлены компанией.