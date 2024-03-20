Символ весеннего дропа Fashion Rebels "Бунтарский цветок" – кактус, хозяин пустыни и растение с магическими цветами. Кактусы символизируют свободу и жизнестойкость и считаются тотемами, а их цветы говорят о способности даже в суровых условиях порождать прекрасные формы жизни. Это цветок, красотой которого безопасно наслаждаться только на расстоянии.

Помимо тренча из плотного хлопка с принтом кактуса на широком листочке-кармане, из новинок стоит обратить внимание на костюм Иман с английским воротником на стойке в двух цветах – нежный розовый и классический черный: та самая элегантная форма с безупречной посадкой, сбалансированно-незарурядный крой, - фирменный почерк Fashion Rebels, а также прямое платье Анита из гладкого трикотажа на бретелях – кажется, оно облегает словно самые крепкие объятия.

Также бренд предлагает креативное переосмысление предыдущих бестселлеров – тактильное боди с глубоким вырезом горловины в новой пряже, а также блузку Венера цвета глубокой ночи. Дизайнеры Fashion Rebels верят, что чудеса случаются и возможны даже в самых непригодных для жизни местах.

Fashion Rebels — бренд женской одежды, который создает красоту в собственном прочтении и не стремится угодить быстрым трендам. Дизайнер Валентина Муховикова делает одежду, вдохновленную классикой, женственную, способную преобразить любой гардероб. В моделях присутствуют сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали. Визитная карточка Fashion Rebels — костюмы ярких цветов.

Фото предоставлены компанией.