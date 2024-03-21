Бренд Love Republic выпустил лимитированную коллекцию вечерней одежды Sensual Spring. Корсеты с чашечками и косточками, платья-жакеты с вырезом на спине, экстремально короткие платья-рубашки с подплечниками, утягивающими поясами и боковыми вырезами, приталенные тренчи.

Особое место в коллекции занимают расслабленные атласные жакеты оверсайз с юбками макси с высоким разрезом, классические прямые брюки и юбки-шорты, а также комбинезоны двух типов: брючные силуэты с чашечками и широкими бельевыми лямками и мини с асимметричным подолом.

В этом году Love Republic празднует свое 15-летие. В честь юбилея Love Republic первую лимитированную линию изделий Studio, коллекцию купальников Swimwear, линию Sport, новые дропы Premium, Evening и Shoes. Большим событием для компании также станет запуск бьюти-направления во второй половине этого года.

Фото предоставлены компанией.