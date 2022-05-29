5 июня в 16:00 на подиуме Центрального детского магазина на Лубянке Продюсерский центр «Грани» и модельер Маша Горячева впервые представят полную версию fashion show Circus, сообщают организаторы.

Отдельные номера fashion show Circus уже демонстрировались в Москве и получили награду Ювелирной недели моды Estet Fashion Week как лучшее шоу сезона. Грандиозное действо на стыке моды и цирка для детей и взрослых будет показано в рамках празднования 65-летнего юбилея ЦДМ.

Fashion show Circus – это авторский проект, в котором яркие, фантастические образы коллекции Circus соединены с оригинальными музыкальными и пластическими номерами. Юные модели выйдут на подиум в череде цирковых и творческих номеров, сменяя артистов в сценических масках. В представлении участвуют жонглёры, ходулисты, мимы и акробаты.

На Главном детском подиуме страны пройдут показы детских брендов Choupette, Dardress, Stilnyashka, BHS «Британский дом», Button Blue, модельера Маши Горячевой с коллекцией, специально созданной для шоу Circus, выступления юных звёзд Таисии Скомороховой и Сандры Гаделии, а также артистов Академии Игоря Крутого.