Российский бренд Uniize показал новую летнюю коллекцию. Яркий лукбук с новинками сезона был создан на сочинской плантации «Мацеста чай», краски которой идеально дополняют съемку.

В линейку вошли нежные романтичные образы с цветочными принтами. Особый акцент дизайнеры Uniize сделали на работе с цветом, предложив рынку свое прочтение оттенков этого лета.

Центром коллекции стало «маленькое белое платье» с актуальным вырезом на спине. Оно, по мнению создателей, точно не будет скучать в шкафу и станет основой городских и пляжных образов. В капсуле также можно найти костюмы-двойки с шортами в стиле сафари. Эти решения хорошо иллюстрируют главную идею бренда — в модной одежде должно быть удобно наслаждаться жизнью.

«Мода — это искусство, но нам важно, чтобы оно было не целью, а средством. Мы создаем красивую и функциональную одежду российского производства на стыке комфорта и современных тенденций», —— поделилась создательница бренда Евелина Лисак.