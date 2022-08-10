Сценарии развития Fashion-рынка 2022–2023, развитие продаж на маркетплейсах и собственных интернет-магазинах, новые бизнес-модели и ритейл форматы, поиск новых поставщиков товаров, потенциал параллельного импорта – эти и многие другие вопросы обсудят лидеры отрасли на Fashion Tech Day в рамках двухдневного мероприятия New Retail Forum 29-30 сентября в Сколково.

Конференция Fashion Tech Day будет полезна не только крупным, но и небольшим брендам. На мероприятии запланированы три сессии:

● Сценарии развития Fashion рынка 2022-2023. Динамика сегмента на фоне ухода мировых брендов. Изменения клиентских предпочтений. Когда восстановится рынок?

● Аналитика рынка для отдельных Fashion сегментов: одежда и обувь, аксессуары и ювелирные украшения, люкс и массмаркет, косметика.

● Актуальные тренды продаж на маркетплейсах. Какие площадки действительно эффективны для продаж в Fashion сегменте, взаимодействие с лидерами рынка и нишевыми маркетплейсами

● Маркетинговые инструменты и клиентский сервис для развития продаж: работа с контентом, персонализация, внешние источника трафика, кейсы увеличение продаж за счет работы с собственной аудиторией

● Рассрочка на покупки как эффективный инструмент для увеличения частоты покупок и среднего чека

● Новая логистика для Fashion ритейла. Восстановление логистических цепочек: стоит ли надеяться на Иран, Индию и Турцию? Возможности бондовых складов

● Адаптация логистических моделей и оптимизация расходов. На каких клиентских сервисах нельзя экономить, от чего можно отказаться: будущее бесплатной примерки и возвратов.

Григор Мнацаканян, начальник отдела развития ОМНИ ГК «Спортмастер»:

«Рынок fashion сильно пострадал за 2022 год и неизвестно, что с ним будет в 2023 году. Основная проблема, с которой столкнулся российский бизнес, — это отсутствие товара и предложения. Клиенты ищут привычные бренды и товары, но не находят возможностей. Основной задачей для e-commerce и всей fashion индустрии в целом является поиск интересного товара и хорошего предложения по срокам получения. Сейчас нужно строить платформу для параллельного импорта или ввода новых интересных брендов с рынков Азии. С другой стороны, мы видим, что потребители нуждаются в товаре, хоть и не того бренда, что был ранее. Поэтому сейчас отличная возможность для отечественных компаний проявить себя».

Александр Мичурин, директор по развитию BNPL-сервиса Подели:

Магазины активно драйвят лояльность клиентов, узнаваемость своего бренда и генерируют постоянный высококонверсионный трафик. Ведь всё это легко конвертируется в увеличение продаж.

Однако рынок сегодня диктует новые правила: часто магазинам приходится подключаться к маркетплейсам, а это снижает возможность прямого общения магазина с клиентом и донесения ценностей и силы своего бренда. Увы, чужой бренд, чужой трафик, чужая лояльность.

BNPL-сервис Подели помогает магазину справиться с этим вызовом: мы генерируем клиентский поток на собственный сайт магазина и даём клиентам уникальный инструмент оплаты: без переплаты, частями, по простому графику.

Фактически, мы привлекаем в магазин новых клиентов, увеличиваем конверсию в покупку и чек, и увеличиваем лояльность, которая выражается в повторных покупках.

Евгения Макарова, руководитель отдела электронной коммерции Zarina:

«В 2022 году на рынке fashion в онлайне мы наблюдаем рост, который сохранился даже на фоне ухода крупных брендов. Их долю занимают отечественные бренды, причем появляется много новых российских игроков. Также мы видим, что спрос в онлайне в последнее время смещается в более дешевый сегмент одежды. Соответственно, по нашему мнению, драйвером роста станет гибкость игроков, которые будут перестраиваться под новые реалии».

New Retail Forum 2022 – это более 50 практических сессий, на которых будут детально обсуждаться самые острые и наболевшие темы розничной торговли. В течение двух дней на мероприятии выступят 200 топ-менеджеров крупнейших розничных сетей и маркетплейсов. Среди них генеральные директора, владельцы и руководители операционных направлений таких компаний как AliExpress, Ozon, Tinkoff, «Детский мир», СберМегаМаркет, X5, Wildberries, «СпортМастер», «Мэлон Фэшн Груп», СберЛогистика, Яндекс.Маркет, Почта Росси, Lamoda и др.

Форум проходит с 2019 года и ежегодно число его делегатов растет. В этот раз в технопарке «Сколково» соберется более 6000 участников рынка розничной торговли.

Генеральный отраслевой информационный партнер – New Retail

Ждем вас 29-30 сентября на New Retail Forum 2022. Для брендов, ритейлеров и интернет-магазинов посещение бесплатно: