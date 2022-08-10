Коллекция Ekonika FW’2022 - это микс разных модных эпох. Дизайнеры бренда, вдохновленные культовыми моделями обуви и аксессуаров, выполнили новую коллекцию в современных материалах, актуальных оттенках с дополнением трендовых деталей.

В премиальной линии Ekonika Premium уникальные дизайнерские детали в отделке обуви и аксессуаров способны придать аутентичности и оригинальности любому образу и не останутся незамеченными.

В линии Ekonika дизайнеры бренда соединили актуальную базу и трендовые детали.

Классические лоферы и лоферы на утолщенной подошве, туфли-лодочки, ботильоны-чулки, сапоги-трубы, ботинки в маскулинном стиле, модели в стиле спорт-шик, самые актуальные аксессуары — представлены в модельном ряде линейки Portal.

Новинки уже можно увидеть в салонах сети, на сайте www.ekonika.ru и в мобильном приложении бренда.