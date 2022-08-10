Кутюрные показы в Париже, голливудские красные дорожки, коллаборации с мировыми брендами, история за каждой вещью и служение искусству вопреки всему. Что мы знаем о российских брендах высшей лиги?

ALEXANDER ARUTYUNOV

“Если вы можете сделать всего одну вещь, но достойную, сделайте её”.

Родившись в Тбилиси, карьеру в индустрии моды Александр Арутюнов построил в Москве. В 2011 году публика впервые увидела персональную коллекцию дизайнера. С тех пор дважды в год бренд ALEXANDER ARUTYUNOV представляет сезонные коллекции pret-a-porte.

Дизайнер не раз признавался в том, что творит, опираясь на собственное подсознание. Всё, что он делает, пронизано любовью к родному городу, и в каждом изделии можно найти отсылку к культуре, которую Александр впитывал с детства. Постоянный участник главных модных показов Москвы, Александр Арутюнов, узнаваем: яркие чистые цвета, обязательный черный, много кожи, много растительных элементов.

Александр ревностно охраняет камерность своего бренда, не жалует российский глянец, периодически одевает мировых звезд, редко даёт интервью и устраивает, пожалуй, самые концептуальные показы в России.

Где посмотреть: alexanderarutyunov.tilda.ws

Где купить: Москва, Моховая ул., 11, стр. 3 (оф. 230)

ULYANA SERGEENKO

“Мне говорили, что сама я не справлюсь, но я всё ещё здесь”

Первый показ Ульяны состоялся в 2011 году в Москве, а вскоре, после знакомства с Натальей Водяновой и показа на Парижской неделе моды, о Сергеенко заговорили на Западе.

За время работы, пережив несколько серьезных потрясений, таких как уход главного спонсора, скандал с Наоми Кемпбел, увольнение бренд-менеджера, компания Сергеенко сумела удержаться и расцвести заново самостоятельно.

Бренд наладил производственную связь со многими мастерскими и ателье народных ремёсел по всей России. Елецкое и вологодское кружево, Ростовская финифть и скань, различные техники ручной вышивки присутствуют в каждой коллекции Ulyana Sergeenko Couture.

Где посмотреть: ulyanasergeenko.com

Где купить: Москва, Гранатный пер., 4, стр. 4

LERME

“От тех, кто трудится всю жизнь, чтобы уметь. Для тех, кто трудится всю жизнь, чтобы обладать”.

Бренд сумок haute couture, который создаёт аксессуары из кожи и делает ставку на беспрецедентную точность исполнения. Даже место в Москве, где Lerme разрабатывает и изготавливает сумки, носит название - кожевенная лаборатория.

Элегантный и современный бренд, сознательно или неосознанно, как будто противостоит стереотипному представлению о моде в России. Изящный дизайн без отсылок к народному творчеству. Кожа от лучших европейских мануфактур. Качество изготовления и высококлассный клиентский сервис опережают мировые стандарты люкса.

За каждой сумкой Lerme стоит увлекательная история, они создаются вручную и существуют в единственном экземпляре.

Кроме изделий, представленных в бутике, бренд создаёт коллекционные предметы в коллаборации с людьми из мира современного искусства. Это обуславливает интерес к изделиям не только со стороны ценителей красивых сумок, но и со стороны коллекционеров.

Где посмотреть: lerme.ru

Где купить: Москва, Барыковский пер., 2.

AKHMADULLINA

“Дизайнер способен лучше всего выражать себя через культуру, в которой вырос и которую знает хорошо”.

Бренд родился в Петербурге и существует уже более 20 лет. За это время дизайнер Алёна Ахмадуллина прочно вписала своё имя в историю российской моды и вывела его за пределы страны. В 2005 году коллекция бренда была впервые представлена в рамках Paris Fashion Week.

Стиль AKHMADULLINA романтичный и трогательный: коллекции создаются на основе сюжетов русских сказок. И за 20 лет тема себя не исчерпала. В одежде Алёны Ахмадуллиной ходят российские и зарубежные знаменитости: от Ксении Собчак до Евы Грин. Бренд имеет две линейки: в высоком и среднем ценовом сегментах - Akhmadullina Dreams.

Бренд участвует в большом количестве коллабораций с различными компаниями, в числе которых Volvo, Barbie, Cirque du Soleil и другие. Компания продолжает расти и даже занимается продажей франшиз.

Где посмотреть: akhmadullina.ru

Где купить: Москва, ул. Пожарский переулок, 13, Новорижское шоссе, 23-й км, ТЦ Рига Молл, 2 этаж

COSHÈ

“У нас нет массового производства, каждая вещь создается вручную, в каждой нашей вещи есть своя душа”

Бренд, занимающий в большей степени нишу изготовителей верхней одежды, но предоставляющий и другие предметы гардероба: от футболок до костюмов.

Совмещая в одном месте ателье, шоурум и мастерскую по ремонту меховых изделий, COSHÈ обеспечивает клиентам полный сервис: от круглосуточного выезда мастера на замеры до подбора готовых аксессуаров.

Бренд Светланы Коше стоит на трёх китах: минималистичность форм, утонченность линий и высокое качество текстур: предметы бренда создаются из меха, шёлка, кашемира, кожи и льна. Изделия балансируют на грани актуальных тенденций, с одной стороны, и признанной классики – с другой.

Где посмотреть: coshe.ru

Где купить: Москва, шоссе Энтузиастов, 7. (По предварительной записи)

CHAPURIN

«История с дизайнерами в нашей стране — это история про Дон Кихота: либо ты сражаешься и выживешь, либо ты погибаешь»

Основатель бренда, дизайнер Игорь Чапурин, занял своё место в российской моде еще в 90-х. А именно: в 1998 году Чапурин открыл свой первый бутик одежды haute couture на Мясницкой. В октябре 2005 года дом моды CHAPURIN становится первым российским fashion-брендом, показавшим свою коллекцию в рамках официального расписания Парижской недели моды pret-a-porter.

CHAPURIN, как бы банально это ни звучало, бренд нестареющей и всегда уместной классики с аккуратным добавлением сезонных трендов. Совершенный гардероб в прочтении дизайнера — это монументальные оверсайз-пальто, маскулинные пиджаки, подчёркнуто женственные платья и уместное включение небазовых элементов: открытых спин, объёмных рукавов, жабо и бантов.

Интересы и влияние бренда распространяются далеко за пределы гардеробов. Кроме создания одежды, Игорь Чапурин занимается дизайном мебели, ювелирных украшений и постельного белья.

Где посмотреть: chapurin.com

Где купить: Москва, Большой Саввинский переулок 12с6 (и еще 5 адресов на сайте)

YANA

“Когда появилась первая ювелирная коллекция, люди начали приходить и почти все жаловались: как это так, почему русский бренд столько стоит?”

Помните, как однажды у всех вокруг появились украшения с “кисточками”? Утонченное сочетание Art Deco и Boho Chic. Деталь, отличающая коллекцию ювелирный украшений бренды Яны Расковаловой, стала визитной карточкой компании и быстро завоевала большую популярность в России и за её пределами. В числе клиентов самые известные люди от Ксении Собчак до Бейонсе.

Бренд Yana, начавшийся с создания камей, сегодня имеет ювелирное и парфюмерное направления, haute couture, pret-a-porte, обувь и подарки.

В настоящий момент ювелирная линия включает в себя 15 коллекций и более 1600 уникальных украшений.

Ароматы Yana неразрывно связаны с природой драгоценных камней. Каждый из них отражает одну из особых характеристик камня - Flawless, Rose Cut, Pigeon’s Blood, Vivid, Fancy, D и Excellent.

В платьях haute couture используются тончайшие ткани и нити, пуговицы из жемчуга и натуральных камней в серебре. Каждый сантиметр изделия обрабатывается мастерами вручную.

Во время пандемии YANA открыл более демократичное направление и начал онлайн продажу линейки Like Yana. В отличии от изделий haute couture с маркой pret-a-porter все более структурировано, начиная от стандартной размерной линейки, заканчивая использованием более практичных и износостойких материалов. Главное вдохновение в этом направлении – удобство. А музы Like Yana – дочери дизайнера.

Где посмотреть: yana.ru

Где купить: Москва, ул. Рочдельская, 15 стр. 43 (и еще 12 адресов на сайте)