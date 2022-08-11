Перед началом осеннего сезона российский бренд Ushatáva представил коллекцию базовой одежды Báse Up. В ее состав входят вещи, охватывающие полный гардероб: от верхней одежды до спортивного белья.

Часть моделей была создана специально к запуску Báse Up, часть выходила ранее, но была усовершенствована. Так, все вещи из прошлых коллекций теперь имеют обработанный край. В числе новинок — агендерные пиджаки, футболки и рубашки. Также была расширена сетка размеров: в зависимости от специфики кроя где-то градация идет от XS до L, а где-то — от xsmall до tall.

Внутри коллекции есть деление не только по моделям и размерам, но и по группам тканей: экокожа, хлопок, трикотажное полотно «ванг», кашкорсе, экошелк, креп. Добавились и новые материалы, например турецкий футер.

В цветовой палитре, помимо классических белого, черного, серого и пудрового цветов, представлены насыщенные оливковый, шоколадный, горчичный и голубой. Некоторые модели украшает принт.

Для удобства покупателей коллекция размещена в отдельном разделе сайта. Несмотря на недавний старт продаж, некоторые позиции уже имеют статус «sold out». Для них доступна опция оформления предзаказа. Планируется, что Báse Up будет обновляться два раза в год.