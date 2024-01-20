Правительства Ивановской области своим постановлением изменило официальное название модного форума и придало фестивалю статус международного.

Как говорится в сообщении областной администрации, международный фестиваль моды "Плес на Волге. Льняная палитра", носящий имя Вячеслава Зайцева, призван расширить и укрепить культурные связи с регионами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, развивать индустрию моды, а также увековечить память о российском художнике-модельере, народном художнике РФ, лауреате Государственной премии РФ, почетном гражданине города Иваново Вячеславе Зайцеве.

Программу Форума моды дополнят показы коллекций ведущих российских дизайнеров и специальные мероприятия, посвященные памяти Вячеслава Зайцева. Также будет вручена премия имени выдающегося российского модельера.

Фестиваль моды проводится в Плёсе Ивановской области с 2005 года. Ежегодно в нем принимают участие известные дизайнеры из России и стран ближнего зарубежья, авторы студенческих коллекций и детских театров моды. Фестиваль моды объединяет экспертов, бизнес-сообщество, дизайнеров, представителей власти, научного сообщества и студентов профильных вузов и включает в себя тематические мастер-классы и сессии, круглые столы по темам, связанным с развитием текстильной промышленности и тенденциями в легкой индустрии.

В 2023 году организаторы уделили особое внимание сотрудничеству с дизайнерами из новых регионов России и Республики Беларусь, представив их коллекции на конкурсе и гала-показе.

Фото взяты из открытых источников.