При создании капсулы дизайнеры вдохновлялись заснеженными городскими бульварами, освещенными фонарями, катанием на коньках и большими снежинками.

В коллекцию вошли первые в космосе пуховики, романтичные платья, костюмы, рубашки, джемперы и толстовки. На изделия нанесены принты с зимними фантазийными сюжетами.

Коллекция «Зимние забавы» представлена на сайте бренда.

First in Space - бренд, основанный Полей Мещеряковой. Производство осуществляется в России. First in Space представляет две сезонные коллекции в год, каждая из которых разделена на несколько капсул. Вся одежда доступна в размерах от 40 до 54. Дизайнерская команда бренда постоянно работает над созданием новых принтов и вариантов вышивки, которые составляют ДНК марки и никогда не повторяются.

Фотографии предоставлены компанией.