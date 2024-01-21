Дизайнеры карельского бренда Zoom, вдохновленные картинами художников Карелии, выпустили коллекцию одежды в сотрудничестве с Музеем изобразительных искусств выпустили коллекцию одежды, сообщает rk.karelia.ru.

В коллекцию вошли футболки, толстовки и верхняя одежда (куртки и жилеты). Модели украшены вышивкой и принтами и представлены в черном, белом и бежевом цветах.

«Юнтунен Суло Хейккиевич и Юнтунен Олег Сулович, Грязев Сергей Иванович, Владимир Михайлович Иваненко, Фолке Эйнович Ниеминен — талантливые карельские художники, оставившие нам живописные природные и городские пейзажи северного края, сдержанные портреты и эстетику советской индустриализации. Именно это послужило вдохновением для создания коллекции одежды: простой, комфортной, но в то же время яркой и запоминающейся. Вот мы хотим познакомить каждого с богатейшим наследием — произведениями, хранящими в себе точное ощущение времени, в котором жили и творили наши величайшие художники», — рассказала дизайнер проекта Элина Соколовская.

Фотографии представлены сайтом rk.karelia.ru.