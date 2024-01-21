Преподаватели «Школы креативных индустрий» создали уникальную коллекцию одежды с элементами традиционной росписи филимоновской игрушки.

Об этом телеканалу "Россия 1" рассказали заведующая центром «Школа креативных индустрий» Объединения центров развития культуры Юлия Гордеева и её заместитель Ольга Шевченко.

«Школа креативных индустрий» была открыта в регионе в 2022 году на базе Объединения центров развития культуры Тульской области. В настоящее время в ней работают шесть студий - звукорежиссуры, современной электронной музыки, фотографии и кинопроизводства, дизайна, интерактивных и цифровых технологий VR и AR, анимации и 3D-графики, в которых обучаются 120 студентов. Новая студия моды, дизайна и текстиля, «Мастрота» открылась по поручению губернатора в конце 2023 года. В этой студии студенты знакомятся с историей декоративно-прикладного и народного искусства, изучают художественное проектирование, осваивают технические и исполнительские навыки.

На прошедшей выставке-форуме «Россия» на ВДНХ студенты первой в регионе Школы креативных индустрий представили лимитированную коллекцию собственного бренда «Филимон».

«Это был творческий эксперимент команды школы креативных индустрий. – Рассказывает Ольга Шевченко. – Мы хотели создать современную, модную одежду, надевая которую люди получали представление о филимоновской игрушке. Вообще наша школа работает на базе Объединения центров развития культуры, которая уже много лет занимается изучением, сохранением популяризацией народной культуры».

Источник фото: Россия 1.