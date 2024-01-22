В Иванове объявили победителей конкурса современного дизайна, работы которых представят на всероссийской выставке «Мода - народу! От ситца до дивана», сообщает IvanovoNews.

На конкурс было представлено более 250 работ в пяти категориях. В номинации "Мой дом" были представлены проекты по оформлению жилых и общественных пространств. Победителем стал фарфоровый набор игрушек "Фабрика" Натальи Ионовой.

Стася Еременко из Москвы и ее проект "Наследие русского авангарда - новые взгляды на искусство костюма" стал лучшим в номинации "Искусство костюма".

Коллекция сумок Юлии Седовой "Ивановский колорит" победила в номинации "Русский шик". Милана Никанович, представлявшая одновременно Москву и Красноярск, получила первый приз в номинации "Ивановский принт". Жюри высоко оценило ее работу "Арт-агитация".

В номинации "Завет Славы Зайцева" первый приз получил эскиз современной одежды с элементами народного костюма. Мария Булова получила первый приз за коллекцию "Маруся" - шубу в русском стиле.

Выставка "Мода для народа! От ситца до дивана" будет экспонироваться в Креативном пространстве на железнодорожном вокзале.

Фото взяты с сайта проекта и предоставлены администрацией региона.