В коллекции представлены вещи, которые можно носить как в офисе, так и в спокойной повседневной жизни. Некоторые модели выполнены из кашемира.

В коллекцию вошли платья миди-длины из мериносовой шерсти, вязаные джемперы из мериносовой шерсти, кардиганы с классическим овальным вырезом в рубчик, водолазки из жаккардового хлопка, универсальные джинсы прямого кроя, асимметричные юбки миди Юбки, полупрозрачные блузки из тонкой ткани Tencel, шерстяные жакеты с акцентными пуговицами и отделкой контрастного цвета, рубашки из ткани Judded, куртки с высоким воротником-стойкой и асимметричными застежками. Цветовая палитра выполнена от ярких пастельных до темных оттенков.

Коллекция представлена в бутиках Inni в московских торгово-развлекательных центрах "Авиапарк" и "Мега Химки".

Inni - бренд женской одежды и аксессуаров, основанный в 2023 году. Название бренда вдохновлено корейской мифологией; Inni предлагает высококачественную одежду с культовым корейским дизайном и европейским подходом. С акцентом на корейскую утонченность в ассортименте представлены офисный дресс-код, романтические платья и модный деним.

Фотографии предоставлены компанией.