Первая весенняя коллекция дизайнерского бренда First in Space посвящена Японии. Основой капсулы стало символичное изображение фигурки манэки-нэко, также известной как «Кот счастья», сообщает компания.

«Это не единственное, что связывает изделия этой капсулы с Японией. Разрабатывая модели для «Манэки-нэко», мы, отдавая дань уважения японскому дизайнер Ёдзи Ямамото, следовали японским принципам ваби-саби – скромной простоты. Вещи свободного кроя, в которых чувствуешь себя защищённой. Создавая капсулу, мы постоянно держали в голове фразу Ямамото: «Я хотел защитить тело женщины от чего-то – возможно, от глаз мужчины или от холодного ветра». И я уверена, что у нас получилось сделать одежду, в которой неизменно становишься объектом внимания, но чувствуешь себя абсолютно безопасно», – комментирует Полина Мещерякова, главный дизайнер и сооснователь бренда.

Коллекция включает в себя верхнюю одежду, базовые вещи и вещи для особых случаев. Вещи украшены архитектурными и живописными принтами. Цветовая палитра коллекции: красный, белый и графитовый. Все модели капсулы можно комбинировать друг с другом.

Капсульная коллекция Maneki Neko доступна на сайте First in Space и в оффлайн-магазинах.

Фотографии предоставлены компанией.