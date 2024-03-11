Бренд Masterpiece выпустил новую коллекцию Belle De Jour. Основательница бренда Евгения Линович вдохновилась героинями французского кино, которые долгое время были и остаются иконами стиля и женственности. В коллекции много твида черного, красного, розового, зеленого и синего цветов. Фирменные морские и круглые воротники также не остались незамеченными. В коллекции представлены модные мини-шорты, имитирующие нижнее белье и украшенные цепочками, перьями и тканевыми розами.

"Скромное обаяние буржуазии", "Дневная красавица", "8 женщин", "Эммануэль" - пересматривая эту классику, Евгения не только собрала все образы, но и выбрала посланниц, чтобы передать характер и атмосферу фильмов. Героинями стали Полина Подплетенная, Юлия Куржиева, Катя Инберг и Виктория Золотова.

«Поли проживает жизнь, подобно героиням моих любимых фильмов, — объясняет Евгения свой выбор. — К тому же она просто обожает Францию. Юля — уникальный симбиоз нежности и woman power. Сочетая роль фэшн-инфлюенсера и бизнесвумен, Юля становится идеальным отражением коллекции. Катя — абсолютно гениальный стилист».

Фотографии предоставлены компанией.