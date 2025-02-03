Конференция «UPGRADE Fashion» пройдёт в рамках форума UPGRADE Retail 2025. На одной площадке соберутся владельцы и топ-менеджеры ведущих Fashion ритейлеров, эксперты производства и дизайна, маркетинга, логистики, IT. Обменивайтесь опытом как с лидерами рынка, так и с новыми быстрорастущими компаниями.

Первое крупнейшее мероприятие весны для профессионалов ритейл рынка UPGRADE RETAIL 2025 пройдёт 8-9 апреля в Тимирязев Центре. В 15 конференциях и выставке соберутся более 3000 участников и 300 спикеров.

Аналитики INFOLine оценивают объемы рынка Fashion в 3,9 трлн рублей, а рост — в 14,5%. Ozon оценивает объем рынка выше — в 4,18 трлн рублей. Впервые в 2024 году интернет-продажи превысили продажи оффлайн. Бенефициары этого роста — Wildberries и Ozon, а также крупнейшие компании отрасли — Sportmaster, Gloria Jeans и Melon Fashion Group. Из положительных трендов эксперты выделяют: рост популярности российских брендов, появление новых локальных марок, массовый переход в онлайн и повышение спроса на одежду. Среди отрицательных тенденций: падение темпов роста Fashion ритейла, уменьшение среднего чека, сложности с логистикой и импортом, инфляционное давление, рост издержек на заработные платы и маркетинг.

В деловой программе 2025 года сфокусируемся на решениях для увеличения продаж, обсудим самые актуальные темы:

Как изменяются предпочтения покупателей?

Какие бизнес-модели и ритейл форматы растут быстрее рынка?

Какие стратегии предпочесть для продаж на маркетплейсах, учитывая рост затрат на фулфилмент, доставку, маркетинг для собственных интернет-магазинов?

Импорт товаров: логистика, таможня, платежи за рубеж

Маркировка

Рост затрат на оплату труда, поиск и развитие сотрудников

Маркетинговые стратегии, каналы, инструменты для 2025 года. Автоматизация и персонализация в маркетинге

Social E-com: от рекламных кампаний с блогерами до продаж в социальных сетях и мессенджерах

Автоматизация бизнес-процессов. Применение AI для решения бизнес-задач, нейросети в планировании, логистике, маркетинге

Ведущие игроки Fashion рынка — Ozon, Wildberries, Lamoda, Zarina, Inventive Retail Group, Gloria Jeans, Sportmaster, Familia, Henderson, Ekonika и другие — обсудят актуальные вопросы отрасли. Молодые и быстрорастущие бренды поделятся опытом запуска и масштабирования бизнеса в быстро меняющемся Fashion мире.