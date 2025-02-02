Почему топ-бренды выбрали собак для рекламных кампаний

В период с осени 2024 года по январь 2025 года ведущие модные дома, такие как Gucci, Louis Vuitton, Ralph Lauren и другие, активно использовали образы собак в своих рекламных кампаниях.

Этот тренд обусловлен несколькими факторами экономических, эмоциональных и культурных аспектов.

Рост рынка товаров для домашних животных

Мировой рынок товаров для домашних животных демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным Bloomberg, к 2030 году ожидается увеличение объема рынка до $500 млрд.

Пандемия COVID-19 усилила привязанность людей к питомцам, что привело к увеличению расходов на них.

Миллениалы и поколение Z, являясь значительной частью владельцев домашних животных, готовы инвестировать в их внешний вид и комфорт.

Модные бренды, замечая этот тренд, стремятся удовлетворить спрос, предлагая стильные и качественные продукты для питомцев.

Укрепление эмоциональной связи с аудиторией

Использование собак в рекламе усиливает эмоциональную связь с потребителями. Животные вызывают положительные эмоции и ассоциируются с преданностью, дружбой и комфортом.

Это помогает брендам создавать более теплый и близкий образ, что особенно важно в условиях высокой конкуренции на рынке моды.

Символизм и ассоциации

Сейчас потребитель больше обращает внимание на посыл и идеологию бренда. Животные часто ассоциируются с определенными качествами, которые бренды стремятся передать через свою продукцию.

Например, собаки символизируют верность, защиту и дружелюбие. Использование таких символов помогает создать определенный образ бренда и привлечь целевую аудиторию.

Влияние цифровых технологий и социальных сетей

Котик на картинке - залог успеха. В эпоху социальных сетей образы животных, особенно милых и забавных, становятся вирусными, способствуя широкому распространению рекламных кампаний.

Бренды используют этот феномен, чтобы увеличить охват и взаимодействие с аудиторией. Кроме того, цифровые технологии позволяют создавать реалистичные 3D-изображения и анимации животных, что открывает новые возможности для креативных решений в рекламе.

Психологическое воздействие и архетипы

Образы животных обращаются к глубинным архетипам и инстинктам человека, вызывая сильный эмоциональный отклик.

Это связано с тем, что на протяжении эволюции люди тесно взаимодействовали с животными, и эти образы закрепились в коллективном бессознательном.

Использование таких архетипических образов в рекламе помогает установить глубокую связь с аудиторией и повысить эффективность маркетинговых сообщений.

Бренды, использовавшие собак в кампаниях 2024-2025 годов

Susan Alexandra и Rachel Antonoff

В рамках Нью-Йоркской недели моды (NYFW) в сентябре 2024 года дизайнеры Susan Alexandra и Rachel Antonoff совместно организовали показ под названием "Best in Show".

Это мероприятие представляло собой своеобразную пародию на Вестминстерскую выставку собак и включало в себя показ с участием собак из приютов Animal Haven и Waggytail Rescue.

Целью было привлечь внимание к проблеме бездомных животных и способствовать их усыновлению.

Thom Browne

В 2024 году бренд Thom Browne выпустил коллекцию, вдохновленную собаками, включая аксессуары и одежду с изображением таксы — символа бренда.

Эта коллекция подчеркнула привязанность дизайнера к своему питомцу и стремление интегрировать личные ценности в дизайн.

Louis Vuitton

В ноябре 2024 года Louis Vuitton представил коллекцию аксессуаров для собак под названием "LVers".

Коллекция включала роскошные предметы, такие как домик-кеннел, разработанный креативным директором мужской линии Фарреллом Уильямсом.

Это подчеркивает стремление бренда расширить свои предложения и привлечь владельцев домашних животных.

Помимо этого разные представители пород собак приняли участие в кампании LV Cruise Man’25

Blumarine под руководством Дэвида Кома

В июле 2024 года Дэвид Кома был назначен креативным директором Blumarine. Его дебютная коллекция Pre-Fall 2025, представленная в январе 2025 года, черпала вдохновение из миланского уличного стиля и включала элементы, связанные с домашними животными.

В коллекции присутствовали футболки и нижнее белье с изображениями кошек и собак, а также аксессуары для питомцев, такие как кожаные держатели для пакетов и украшенные заклепками ошейники. Эти детали подчеркивали игривый и эксцентричный дух бренда.

В рекламной кампании бренда приняли участие русские борзые, бультерьер и другие великолепные представители pet models.

Gucci

Gucci давно известен своей любовью к животным и включением их образов в свои коллекции.

В 2024 году бренд продолжил эту тенденцию, выпустив коллекцию для домашних питомцев под названием Gucci Pet.

В капсулу вошли люксовые куртки, комбинезоны, свитеры, футболки, поводки и другие аксессуары для животных.

Но также, бренд выпустил ряд кампаний с участием собак.

Участие брендов в природоохранных инициативах

Patagonia

Известна своей приверженностью к охране окружающей среды и устойчивому развитию. Компания удостоена награды ООН "Чемпионы Земли" за свои усилия в области устойчивости и защиты планеты.

Stella McCartney

Бренд является пионером в области экологичной моды, постоянно разрабатывая новые материалы и снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Prada

Участвует в проектах по защите океанов и поддерживает инициативы по сохранению морской экосистемы.

Использование собак в рекламных кампаниях 2024-2025 годов стало мощным инструментом для модных брендов, стремящихся укрепить связь с аудиторией, адаптироваться к современным трендам и расширить ассортимент.

В будущем эта тенденция продолжит развиваться, включая новые технологии и более глубокое вовлечение в экологические инициативы.