Givenchy — французский модный Дом совершенства и элегантности, созданный Юбером де Живанши, чье имя всегда было и остается синонимом Высокой моды. Безупречность — вот девиз Дома, где не было места хаосу. Но после того, как маэстро пришлось покинуть собственную марку, от Givеnchy ждали чего-то особенного, а именно — что (или кто?) привлечет внимание и полностью перевернет представление о бренде.

В 1995 году новым креативным директором стал Джон Гальяно, который превзошел все ожидания. Его дебютная кутюрная коллекция FW/1996 «Принцесса на горошине» поразила всех театральностью и эпатажем, а вторая коллекция haute couture SS/1996 и вовсе шокировала откровенностью, которая была совершенно несвойственна утонченному французскому Дому. Разве это Givenchy?! Несмотря на архивные силуэты, которые Гальяно все же брал за основу, традиции Дома оставались под вопросом. Но, возможно, этого и добивались — сбить с толку и привлечь внимание! Помните о главной задаче? Не сложно догадаться в каком ужасе находился сам Юбер де Живанши.

В 1996 году у руля Givenchy встал Александр МакКуин, коллекции которого также демонстрировали совсем не скромную элегантность. За основу модельер взял строгость и изящность, что характеризовало Дом, но аксессуары и детали были настолько кричащими, что в образах отчетливо читалась эстетика скандального британца. Ему удалось создать идеально скроенную кутюрную коллекцию, но был ли это Givenchy? Однозначно — новый Givenchy. Хочется отметить, что дебютная коллекция SS/1997 получилась невероятно красивой, хотя сам МакКуин был недоволен и отзывался о ней крайне негативно.

В 2001 году креативным директором назначили Джулиана Макдональда, который старался также контрастировать с традициями Givenchy. И в отличии от коллекций Гальяно и МакКуина, в которых читался их почерк, о коллекциях Макдональда такого сказать нельзя — они не отражали в себе ни Givenchy, ни Макдональда. И снова промах — непопадание в стилистику французского Дома. «Кошмар, которого я не пожелал бы даже врагу» — такими словами Макдональд описывает годы работы на посту креативного директора. Кстати, практически как и МакКуин. Почему по отношению к Givenchy было столько негатива?

Рикардо Тиши — тот, кому наконец удалось «воскресить» модный Дом. Дизайнер также не использовал в своих коллекциях прообраз бренда — наоборот, его работы были пропитаны феминизмом. Но, возможно, по-другому было просто нельзя? Может прошло время наивной женственности?

На мой взгляд, отобразить традиции Givenchy удалось Клэр Уайт Келлер. Она была креативным директором всего три года, но этого времени хватило, чтобы возродить дух Givenchy. Элегантная классика на современный лад — как глоток свежего воздуха после театральных и напыщенных образов. Ведь сила французского Дома в простоте. "Элегантность всегда незаметна и ненавязчива, она не балует себя роскошью и демонстрацией» — говорил Юбер де Живанши.

Но для роста продаж элегантной классики было мало и управлять модным Домом приглашают молодого дизайнера — Мэтью Уильямса. Тут мы видим и отсылки к периоду МакКуина, и новое прочтение женственных образов самого Живанши. Женщина Givenchy больше не наивная, а сильная и независимая, что вполне соответствует современности. Удалось ли Уильямсу привлечь внимание к бренду? Однозначно — да. Но было ли это верным решением с точки зрения уважения наследия? Возможно, руководство Дома об этом не задумывалось.

Чего стоит ждать от Сары Бертон — нового креативного директора? Напомню, что дизайнер 26 лет (!) провела в Alexander McQueen, 13 из которых возглавляла культовый Дом. Сможет ли Бертон координально поменять свой фирменный стиль или же в ее творениях будут читаться отсылки к старым коллекциям? Возможно она также шокирует публику, как это сделал в свое время Ли МакКуин? Сегодня сложно сказать, но, что мы знаем точно — скучно не будет! «Я счастлива присоединиться к Givenchy. Я мечтаю написать следующую главу в истории культового Дома — и привнести в Givenchy собственное видение, чувственность и убеждения» — прокомментировала свое назначение дизайнер.