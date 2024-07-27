Front Fashion представила коллаборацию с Домом творчества «Переделкино». Первым этапом проекта стал дизайн писательского платка с изображением ствола стволами сосен, россыпью шишек у «костра Чуковского» и птицами - символа литературного центра.

С каноническим образом писательницы и поэтессы связаны платки, шали и косынки. От знаменитых шалей Анны Ахматовой и шалей Беллы Ахмадулиной до шейных платков Вознесенского и коллекции платков Тэффи.

Дарья Беглова, руководитель Дома творчества «Переделкино», и Ольга Михайловская, соучредитель Front Fashion, примут участие в публичном разговоре об образе художников в XX веке. Конференция состоится в воскресенье 28 июля в 15:00.

Идея Front Fashion родилась от любви к народному костюму и ненависти к сувенирным магазинам. Народный, и шире, традиционный костюм, будь то крестьянская рубаха или рабочий комбинезон всегда современен, а попытки его имитации – всегда китч. Именно поэтому, команда проекта собрала здесь тех, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создает на их основе современные вещи.

Источник фото: Front Fashion