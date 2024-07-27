Новая коллекция российского бренда Urbantiger - это дышащие натуральные ткани, мягкие, естественные оттенки и успокаивающие базовые цвета.

В коллекцию вошли элегантные костюмы из поливискозы, футболки из экологичного хлопка класса люкс Pima и Supima, легкие трикотажные топы из велсофта, воздушные шифоновые блузы, объемные рубашки из хлопка и лиоцелла, а также джинсовые шорты из 100% хлопка. Детали: минималистичные принты, контрастные детали и вдохновляющие слоганы. Цветовая палитра коллекции оставлена из белого, серого, нежно-зеленого, глубокого черного и оттенка сливочного масла.

Urbantiger - инновационный бренд, созданный в Санкт-Петербурге в 2017 году. Это одна из немногих марок, которая отказывается от перепроизводства одежды и выпускает только столько изделий, сколько необходимо для комфортной жизни в любой ситуации, Urbantiger доказывает, что технологии могут быть удобными, а производство - максимально экологичным, если подходить к созданию одежды осознанно.

Источник фото: Urbantiger