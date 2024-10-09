Дизайнеры бренда Perrine Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова создали яркий графический принт для новой коллекции Front.

В коллекцию вошли маленькие пальто, бомберы с капюшоном, дутые шарфы и утеплённая понёва. Цветовая палитра - синий, черный, красный, желтый и зеленый.

«В народном костюме применялся простой способ декорирования ткани с помощью деревянных форм и краски. Сейчас мы используем современные технологичные ткани и более совершенные методы печати, но всё же хотелось сохранить ощущение прикосновения руки, наивность и простоту рисунка. Мы вдохновились милыми архаичными крестьянскими образцами набивных узоров и их колоритом, хотели передать ощущение лёгкости, естественности, преемственность традиций», – рассказали Светлана Катаргина и Татьяна Бабкова.

Коллекция доступна на сайте front.fashion.

Front - это проект, объединяющий дизайнеров, опирающихся на традиции народного искусства и ремесел. В проекте собраны те, кто обращается с традициями, но создают на их основе современные предметы (одежду, аксессуары, домашнюю утварь).

Источник фото: Front