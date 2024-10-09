«Яндекс Маркет» запустил новый проект Ultima, ориентированный на люксовый ассортимент и премиальные услуги. В нем вы найдете более 250 000 товаров, от известных брендов до люксовых марок. Товары отбираются консультантами сервиса, среди которых стилисты, байеры и другие эксперты индустрии.

Ultima сотрудничает с КМ20, LEFORM, Babochka, Studio Slow и SV77. Также на платформе можно найти парфюмерию от Molecule, аудиотехнику от Dr.Head и косметику от Davines. Уже доступно более 650 брендов, включая Prada, Acne, Balenciaga, Blue Marble, Miu Miu и Gucci. Также представлены бренды из других категорий, например, товары для дома Seletti и 101 Copenhagen, косметические бренды Byredo и Roja, а также бытовая техника Bowers & Wilkins и Dyson.

Клиенты Ultima «Яндекс Маркета» также имеют доступ к премиальным сервисам. Клиенты «Яндекс Маркета» Ultima также имеют доступ к премиальным сервисам. Они могут не только получить товар «одним кликом», но и вернуть его курьеру, если он не подошел. Впервые появилась услуга быстрого возврата с персональным менеджером. Срок возврата также увеличен до 28 дней со стандартных 14 дней для розничных покупок.

Источник фото: «Яндекс Маркет»