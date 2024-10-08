Российский маркетплейс Lamoda запустил ежегодный проект в поддержку месяца осведомленности о раке молочной железы «Розовый месяц». В пятый раз в акции участвуют все страны присутствия Lamoda: Казахстан, Россия и Беларусь.

В этом году компания включила в акцию 45 брендов, каждый из которых провел благотворительные продажи. Бренды выделили продукцию для благотворительных продаж. В акции участвуют товары всех категорий - от домашней одежды и нижнего белья до инклюзивных моделей, таких как, например, специальные бюстгальтеры Marc Formelдe. В акции участвуют такие марки, как Marc O’Polo, Tom Tailor, Urban Tiger, Zarina, Henderson, Love Republic, Befree, Nume, Mademan, Idol, Founds и Lamoda Home.

10 % средств, вырученных от продажи товаров, участвующих в акции, перечисляются в фонд «Дальше». Пожертвования идут на программы поддержки женщин с раком груди, такие как лекции и консультации врачей-специалистов, сотрудничество с психологами, юридическую поддержку и научные исследования онковакцины.

Главная цель - сделать регулярное самообследование и заботу о здоровье модными. За последние два года Lamoda собрала 3,8 млн рублей, благодаря чему помощь получили 1562 женщины. Таким образом, Lamoda планирует увеличить сумму пожертвований и заинтересовать этой проблемой как потребителей, так и модных предпринимателей, способствуя развитию культуры социальных инициатив среди партнеров.

Источник фото: Lamoda