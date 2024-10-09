Неделя моды в Милане

Российский дизайнер Алла Балагура продемонстрировала свою новую коллекцию.

Каждый сезон мир моды замирает в ожидании: что новенького приготовила Неделя моды в Милане? В этом году на главный праздник стиля и креатива представители мировой fashion-индустрии собрались, по традиции, в конце сентября.

Одной из самых ярких героинь street style стала Алла Балагура — российский дизайнер сумок, стилист и инфлюенсер. Рыжая бестия, как магнит притягивающая взгляды, вновь покорила сердца зрителей не только пышными кудрями, но и своими уникальными творениями и неповторимыми образами. Их смогли оценить участники street style-сессий, на которых появление Аллы всегда становится фурором.

– Это особая атмосфера моды, стиля и красоты. Меня приглашают мировые бренды на vip-презентации и шоу показы. Мероприятия проходят в закрытом формате, строго по именным пригласительным. Мое расписание составлено таким образом, чтобы я успела попасть на самые топовые street style где будет много фотографов, чтобы продемонстрировать свои образы, – рассказала Алла Балагура.

На сентябрьской Неделе моды Алла представила новые творения – авторские сумки из натуральной кожи. Как всегда, особенные – в их изготовлении дизайнер использовала дерево, ювелирную смолу, зеркало и металл. Ожидаемо новинки в очередной раз нашли отклик у модных критиков и участников мероприятия. И это не удивительно – над своими сумками Алла Балагура работает уже 19 лет. Эксклюзивные новинки дизайнер выпускает под собственным брендом – B’alla. В новую коллекцию вошли штучные изделия, в которых каждый элемент выполнен исключительно вручную, будь то резьба по дереву на стенке сумочки, роспись, узоры ювелирной смолы, или цветы, выполненные в технике скульптурной живописи.

– В своей работе я всегда руководствуюсь принципом, что сумка – это не просто аксессуар. Это яркий акцент, который дает возможность выделиться и подчеркнуть индивидуальность. Каждая сумочка уникальна, её стиль – вне времени. Благодаря этому любая из таких сумочек с годами не утратит актуальности и даже может быть передана по наследству, – рассказала Алла Балагура.

Действительно, модели сконструированы особым образом, так, что даже через несколько десятилетий они будут вызывать бурю эмоций у модниц. Эксклюзивные дизайнерские сумочки, как истинное произведение искусства, или хорошее вино, с каждым годом будут становиться только дороже. Это возможно, в том числе, благодаря высокому качеству – в работе автор использует только натуральные материалы премиум сегмента. Так что возможность передать сумочку по наследству – не метафора, а самая настоящая реальность.