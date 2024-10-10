Студенты вуза представили на мероприятии 25 образов: от 200-летних мундиров до современных интерпретаций килтов.

В концертном зале на Арбате прошло ежегодное посвящение в студенты Московского художественно-промышленного института (МХПИ), собравшее свыше 1500 гостей. Мероприятие объединило традиционную церемонию с модным показом, демонстрирующим работы студентов и преподавателей вуза.

Главным событием вечера стал модный показ на тему "Британика", представивший 25 образов. Коллекция, созданная студентами под руководством опытных наставников, включала исторические британские мундиры возрастом до 200 лет и современные интерпретации шотландских килтов и аксессуаров.

Заведующий кафедрой "Дизайн костюма" Денис Еремкин рассказал: "Студенты представили историю британской моды, переосмысленную через современный дизайн. Каждый образ – результат изучения исторических костюмов и актуальных трендов".

Ректор МХПИ Алексей Егоров отметил значимость практического опыта: "Участие в создании такой коллекции – важный опыт для учащихся. Они применили полученные знания на практике и поработали в команде, что необходимо для будущих профессионалов индустрии моды".

Программа включала конкурс "Мисс МХПИ" с участием 20 студенток. Победительницей стала первокурсница колледжа Дарья Васина, прошедшая три этапа отбора. Конкурсные задания были стилизованы под британские традиции и включали "охоту на лис" и испытание по мотивам легенды о Короле Артуре.

Музыкальное оформление обеспечили три коллектива. Кавер-группа Мьюзес исполнила хит Spice Girls "Wannabe", Оркестр Московских волынщиков представил рок-хиты, а студенческая группа Rotten Pills открыла мероприятие авторскими композициями. Программу дополнили выступления кордебалета "Театра танца под руководством Анны Кузнецовой" и элементы бурлеск-шоу.

Выпускник МХПИ, дизайнер Сергей Никулин, участвовавший в подготовке показа, поделился мнением: "Работы, представленные сегодня, впечатляют. Студенты МХПИ не только следуют трендам, но и создают их. Это говорит о качестве образования в институте".

Посвящение в студенты МХПИ включало традиционный вынос флага и принесение клятвы первокурсника. Эти элементы церемонии сочетались с новым подходом к презентации студенческих работ, показывая, как МХПИ соединяет традиции и новаторство в сфере дизайна и искусства.

Гостями праздника стали известные лица из мира моды и медиа: дизайнер и участник шоу "Подиум" Гера Скандал, инстаблогер Наташа Шаронова с аудиторией в 800 тысяч подписчиков и телеведущая Первого канала и Москва 24 Алла Омелюта, которая вела само событие.

Мероприятие стало началом нового учебного года для первокурсников и площадкой для демонстрации работ студентов всех курсов института. Оно показало вчерашним абитуриентам, как теоретические знания студентов МХПИ могут стать реальными проектами.

В прошлом году посвящение в студенты МХПИ вошло в топ самых ярких ивентов согласно премии “Событие года - 2024” – «Оскара» в мире ивент-индустрии. Среди участников были такие гиганты, как Сбербанк, Газпром нефть, а также Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. МХПИ стал первым вузом, который удостоился премии “Событие года”.

Источник фото: пресс-служба МХПИ