Российский бренд одежды и аксессуаров Love Republic, входящий в состав Melon Fashion Group, запустил парфюмерную линию.

В линейке четыре парфюма: White (яркие цветочные ноты), Nude (светлая зелень листьев инжира), Shadow (черный перец и кислый бергамот) и Black (смесь розового перца, имбиря и вишневого ликера).

В линейку также входит лосьон-суфле, содержащий активную воду алоэ для длительного увлажнения и натуральное масло ши для разглаживания, питания и регенерации кожи. Еще один продукт новой линии - ароматизированная свеча для спа, содержащая натуральный пчелиный воск, который обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами.

Парфюмерная вода выпускается в объемах 50 и 10 мл. Формулы новой линии были разработаны во Франции, а производство находится в Китае.

Фирменный парфюм доступен к покупке пока только в магазине Love Republic в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге. На сайте и в других торговых точках новая продукция появится чуть позже.

Источник фото: Love Republic