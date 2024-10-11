Бренд O`STIN выбрал своим лицом Аню Чиповскую. Компания запустила кампанию новой коллекции с ее участием. 20-секундный ролик показывает типичный день из жизни актрисы.

«Я очень рада сотрудничеству с O’stin, — прокомментировала Аня Чиповская. — Я ценю стиль и качество их одежды, которая отлично подходит как для повседневной жизни, так и для ярких событий. Я уверена, что наша совместная кампания понравится всем, кто ведет активный образ жизни и при этом хочет выглядеть стильно и ощущать себя уверенно».

В коллекцию верхней одежды O`STIN вошли классическое пальто и более расслабленную дубленку для активного образа жизни в шумном мегаполисе. Простые формы и лаконичные силуэты никогда не теряют своей актуальности. Каждый образ дополняют такие детали, как нестандартные пуговицы, оригинальные принты и строго симметричные линии кроя.

Коллекция выполнена в классической цветовой гамме, разбавленной акцентными цветами - ярко-красным и леопардовым принтом.

Источник фото: O`STIN