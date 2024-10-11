«ТВОЕ» выпустил новую осеннюю коллекцию Tweed Addict / «Любитель твида».

В коллекцию вошли кроп-жакеты, кардиганы, плиссированные прямые мини-юбки, мягкие толстовки, леггинсы Arrow, прямые брюки, водолазки-стретч и джинсы. Вещи дополнены акцентными пуговицами серебряного или золотого цвета. А главные цвета — розовый, серый и белый.

Коллекция Tweed addict доступна на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазинах и маркетплейсах.

«ТВОЕ» - российский бренд одежды, обуви и аксессуаров с 27-летней историей, за это время открывший более 300 магазинов в четырех странах СНГ. Бренд производит свою продукцию из высококачественного хлопка на собственных фабриках. Качество и ценовая доступность являются для него главным приоритетом.

Источник фото: «ТВОЕ»