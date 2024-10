В Москве состоялась невероятно яркая и запоминающаяся шестая церемония награждения премии THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS – 2024. Это событие стало настоящим праздником, на котором были отмечены достижения в сфере бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы. Премия играет важную роль в укреплении связей между культурой и бизнесом, подчеркивая значимость их взаимодействия для развития города.

Церемония награждения состоялась в одном из самых стильных и атмосферных ресторанов Москвы — в ресторане «АРИСТОКРАТ». Уникальный стиль и утонченная атмосфера заведения создали неповторимую обстановку, в которой гости могли наслаждаться великолепием момента. Элегантный интерьер и роскошный декор добавили мероприятию особую нотку, создавая идеальные условия для того, чтобы отметить достижения премиантов.

Каждый год мы наблюдаем невероятные истории успеха и номинанты этой премии – это не просто имена. Они вносят свой вклад в развитие и процветание города. Это люди и компании, чья жизнь и работа тесно связаны с нашей замечательной столицей.

Символом премии является синий хрустальный кристалл, и это не случайно! Он олицетворяет такие качества, как совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и, конечно, успех – все те характеристики, которые так важны в стремлении к новым вершинам. Этот символ заряжает энергией и вдохновляет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – 2024!

САЛОН КРАСОТЫ

«БЛИЗОСТЬ»

ОТКРЫТИЕ ГОДА

ЛУКОШЯВИЧЮТЕ

ДИАНА ГИНТАРОВНА

ЛУЧШИЙ БРОКЕР ПО ПРОДАЖЕ

ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ВЛАДИМИР (ЛЕУШ) ЛЮБИЧ

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

«За активную общественную, гуманитарную и

благотворительную деятельность»

РЕСТОРАН

«АРИСТОКРАТ»

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН

ДЛЯ СВЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

КЛИНИКА

«МЕДЭСТЕТ»

ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ

КОСМЕТОЛОГИИ И ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

ЮЛИЯ ЗАБЕЛИНА

ЛУЧШИЙ МАРКЕТОЛОГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

И МОНЕТИЗАЦИИ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ

АЛЕКСАНДР

ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ

GOLDFIELD

ENTERTAINMENT

ПРОРЫВ ГОДА

ЕКАТЕРИНА БАСКАКОВА

ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС

«ЗА РАЗРАБОТКУ ИДЕАЛЬНОГО

ПЛАНЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН»

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ЗВЕЗД

СПЕКТАКЛЬ «ТАНГО НА ШЕСТЕРЫХ»

ПРОРЫВ ГОДА

КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА

ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК ПРИРОДНОЙ

ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС

ВИН ЛАБ

ЛУЧШАЯ СЕТЬ СУПЕР МАРКЕТОВ

НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Особая признательность выражается Роману Огневу за его мастерство и профессионализм в ведении церемонии и замечательным артистам - Ирине Игнатюк, Миле Романиди, Сабине Киселевой, Наилю Гимадееву, Семёну Якубову, Ифараджими Грейс Аминбола, Иоаннису Кофопулосу, Владимиру (Леушу) Любичу и Татьяне Королёвой. Они сделали вечер поистине великолепным, привнесли в него неповторимую атмосферу творчества и вдохновения. Нельзя не упомянуть о вокальной группе «TEAMO», которая добавила особые эмоции этому роскошному мероприятию.

КАРИНА МАРТИРОСЯН, продюсер премии, генеральный директор и главный редактор DVSTYLEMEDIA.RU:

«Международная премия THE MOSCOW LIFE AND BUSINESS AWARDS - это не только праздник достижений и талантов, но и значимая платформа для профессионального общения и обмена опытом между участниками. Москва – это город возможностей, где каждый может найти свое место под солнцем. Здесь ценятся индивидуальность и талант, а разнообразие и культурный обмен только обогащают жизнь мегаполиса. Этот город притягивает к себе людей со всех уголков мира, становясь для них второй родиной. Здесь они находят не только возможности для развития бизнеса и творчества, но и создают крепкие семьи, объединенные любовью к этому удивительному месту. Приглашаем номинантов, партнеров и гостей на седьмую премию THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS в марте 2025 года».



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕМИИ:

МЕДИА АГЕНТСТВО DVSTYLEMEDIA.RU И ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ THEMOSCOWLIFE.RU, при поддержке WOMENSBUSINESS.RU.

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

РЕСТОРАН «АРИСТОКРАТ», «КОРОЛЕВСКАЯ ВОДА», FASHION БРЕНД «РУССКИЕ В МОДЕ», СПА-САЛОН «БОН СПА», КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «МИРРА», КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД «ЛОШАДИНАЯ СИЛА», «ДЕНТАЛ БЬЮТИ БУТИК», БУТИК «ЮВЕЛИРНАЯ БИЖУТЕРИЯ», КОНДИТЕРСКАЯ «БЕЗЕ», «ВИН ЛАБ БИЗНЕС», ЭЛИТНЫЙ САЛОН КРАСОТЫ «БЛИЗОСТЬ», КЛИНИКА «МЕДЭСТЕТ».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

I-GENCY и THEBEAUTYNEWS.RU, PERSONO, WORLD FASHION MAGAZINE, CELEBRITY TV, ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, МОДА ТОПИКАЛ, FASHION LOOK, LUXURY IN RUSSIA, TRENDS PEOPLE, городские порталы MMG, ОБРАЗ ЖИЗНИ, FASON CLUB, АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ И НУВОРИШ.

ФОТО: АЛЕКСАНДР НАЗАРОВ