IX Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» пройдет с 26 по 30 марта 2025 года в выставочном пространстве Даниловский Event Hall (м. Тульская). «РусАртСтиль» - это яркое арт-событие, включающее выставку-ярмарку талантливых мастеров и художников России, показы моды, творческие встречи с именитыми дизайнерами и художниками, концертную программу, мастер-классы для детей, креативную фотозону.

В этом сезоне показы моды на выставке «РусАртСтиль» станут еще более интересными и разнообразными. С 28 по 30 марта свои коллекции, в частности, представят:

«Дом вышивки династии Вороновых» (28 марта, 18.00);

Anna Green (28 марта, 18.10);

Ирина Егазарова, бренд Yaga (28 марта, 18.20);

Людмила Якушина (28 марта, 18.30);

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» (28 марта, 18:40):

Социокультурный проект «Время русской моды» (29 марта, 18.00);

Театр моды «ИриС» (29 марта, 18.10);

Людмила Буренина (29 марта, 18.20);

Анна Лебедева (29 марта, 18.30)

Татьяна Смирнова (29 марта, 18.40);

Светлана Крошкина (29 марта, 18.50);

Светлана Копнева (29 марта, 19.00);

Елена Махиня (29 марта, 19.10);

Софья Терешина (29 марта, 19.20);

Лидия Цховребова при участии модели, певицы Lama (29 марта, 19.40);

Ольга Пантелеева (30 марта, 13:00);

Ева Елисковская (30 марта, 13:30).

В пятницу, 28 марта, (начало 18.50) на подиуме «РусАртСтиль» пройдут показы финалистов Национального конкурса для школьников и студентов «От эскиза до подиума». Организаторы выставки, компания «Экспорксурс – выставки и конференции», всегда уделяла и уделяет большое внимание поддержке молодых и талантливых мастеров и дизайнеров.

Как отметил директор выставки «РусАртСтиль» Алексей Комаров:

«Участие в конкурсе дает шанс юным дизайнерам от 12 до 20 лет сотрудничать с именитыми модельерами и проявить свои лучшие таланты. Это позволяет им получить ценный опыт и практические навыки, которые могут стать основой для будущей карьеры».

Национальный конкурс «От эскиза до подиума» – ежегодное мероприятие, направленное на профориентацию подростков и подготовку молодых кадров для легкой промышленности и модной индустрии России. В течение нескольких месяцев с ребятами работали профессиональные наставники – известные российские дизайнеры, модельеры и стилисты. В финал вышли 8 участников из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

В воскресенье, 30 марта, посетителей также приятно удивит яркий и красочный Парад шляп и флешмоб от Международной Ассоциации дизайнеров головных уборов (13:00-14:00).

Узнаем и сохраним традиции вместе, сделаем весну ярче!

Справка о дизайнерах:

1.Татьяна Смирнова – «Русская Шанель», вошедшая в Книгу рекордов как старейший действующий художник-модельер России (94 года)!, Член Союза художников Москвы. Обладатель званий: «Шляпник 2008 года», «Дизайнер 2012 года» и других. Многократный победитель российских и международных конкурсов, последний из которых - гран-при в городе Далянь КНР в 2024 году.

«Татьяна - действительно тот герой, которого страна должна знать. Потому что Татьяна Смирнова — модельер не просто национального уровня экстра-класса, один из лучших наших модельеров; она — модельер международного уровня. Но, если знать, сколько она в профессии, то смело можно сказать, что она - патриарх этой профессии в нашей стране. Татьяна делает то, что делать очень трудно. Она работает с узнаваемой национальной темой, и при этом работает с этой темой в искусстве модельера в современном контексте. У неё все вещи — абсолютно современные. У неё — не повтор узнаваемый, не копии, не маскарадные костюмы... У нее стильные вещи, которые хочется носить». Искусствовед Андрей Гилодо.

Будет представлена коллекция платьев из кружевного пэчворка

2. Лидия Цховребова

Дизайнер, художник-дизайнер, бренд YALIDIA (LIDIA TSKHOVREBOVA)

Член Ассоциации Модельеров России, Член Московского Союза Художников,Член АХДИ, Член Союза Коллекционеров России.

Участник Парижской Международной выставки дизайнерских головных уборов

«Шляпа, как произведения искусства»

Лауреат премии Пьера Кардена, Победитель Фонда Президентских Грантов,

Участник Персональных показов и выставок в России и за рубежом

Работы находятся во многих частных коллекциях по всему миру.

Кокошник из коллекции «Русская красавица», которая участвовала в мировых показах великого творца Моды Вячеслава Зайцева, которая представлена в государственном Эрмитаже в отделе Русской культуры.

Член Международного жюри Фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины». Участник многих российских и международных показов в Испании, Франции, Бельгии, Люксембурге и др. странах. На ХХХ Юбилейном Фестивале "ДНИ РОССИЙСКОЙ МОДЫ В ЕВРОПЕ" впервые прошел подиумный показ неповторимой, яркой, красочной войлочной коллекции "Russian Style", которая была представлена шляпами "Русская красавица", стилизованными под кокошники Центральных районов России, и одеждой с вваленными в меринос цветочными узорами Павлово-Посадских платков.

Участник международной передвижной выставки дизайнерских головных уборов "Шляпа как произведение искусства», посвященной 175-летию со дня рождения Карла Фаберже. Победитель Президентских Грантов, Лауреат премии Пьера Кардена.

Бренд «Yalidia» появился благодаря дизайнеру Лидии Цховребовой. Более 20 лет назад она не побоялась войти в мир моды с неповторимым изысканным дизайном и высоким уровнем исполнения украшений из натуральных камней.

3. «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» представит вашему вниманию коллекцию «Русские идут». В коллекции представлена современная одежда и аксессуары с элементами русского стиля, а также боярские наряды.

Целью создания данной коллекции является возрождение национальных традиций в одежде современных людей, внедрение в повседневную жизнь ярких, удобных и актуальных предметов гардероба, которые сочетают элементы русского классического стиля, традиционного костюма и современного шика.

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» – семейное дело, существующее уже больше 50 лет.

Основатель и бессменный руководитель - Валентина Николаевна Аверьянова.

«Дом русской одежды Валентины Аверьяновой» возрождает традиции ношения русского костюма в современном мире. Это уникальные современные вещи, часто выполненные по старинному крою и традиционный русский костюм, который предназначен для торжеств, в том числе, для венчания, балов, для встреч на государственном уровне.

«Дом русской одежды» представляет вашему вниманию коллекцию «Русские идут». В коллекции представлены аксессуары, современная одежда с элементами русского стиля и боярские наряды.

Целью создания данной коллекции является возрождение национальных традиций в одежде современных людей, внедрение в повседневную жизнь ярких, удобных и актуальных предметов гардероба, которые сочетают элементы русского классического стиля, традиционного костюма и современного шика.

4. «Дом вышивки династии Вороновых» – образец сохранения художественных традиций и преемственности поколений. Родоначальница творческой династии – Надежда Воронова, автор оригинальной разработки живописно­скульптурной росписи иглой и нитью по ткани, член Федерации художников ЮНЕСКО.

Отдельные изделия «Дома вышивки династии Вороновых» представлены в российских и западных музеях. Одежда бренда входит в коллекцию Государственного исторического музея в Москве на Красной площади.

В настоящее время дело Надежды Вороновой продолжает её внучка Алина – член ассоциации «Наследие и традиции», «Евразийской ассоциации этнодизайнеров», лауреат Всероссийского конкурса авторских работ народных художественных промыслов, мастеров, дизайнеров и художников декоративно­прикладного искусства «Уникальные мастера России».

5. Бренд - Театр моды «ИриС». Дизайнер - Старовойтова Ирина Владимировна – Ирина Старовойтова - основатель и руководитель Театра Моды «ИриС», а также дизайнер и создатель всех коллекций бренда ИриС. Является экспертом национальной программы «С детьми для детей», обладателем Национальной премии в области искусства и культуры, участником русской недели моды в Париже, обладателем ордена «Надежды», членом всероссийской международной ассоциации театров моды, красоты и талантов, эксперт международного класса.

6. Дизайнер Ирина Егазарова. Бренд «ЯГА».

Коллекция Московского бренда «ЯГА» «СНЫ БЕЛОГО КАМНЯ» рассказывает о глубоких корнях славянской культуры, где прослеживается связь белокаменного узорочья древнерусских соборов и орнаментальных сюжетов традиционных русских народных промыслов.

Восемь веков со стен древних соборов Владимирской земли на нас смотрят дивные, резаные в камне создания. Улыбчивые львы, поющие в узорах птицы, расцветшие хвостами волки, собаки и грифоны. Мифический Китоврас и легендарные Самсон с Гераклом. Они на страже внутренних покоев храма. А когда вахта заканчивается, белокаменные звери засыпают и видят сны цветные и яркие, где их сказочные образы проникают в традиционные народные промыслы: Палех и Гжель, Хохлому и Городецкую золотную вышивку, Елецкое кружево, Ростовскую финифть и Великоустюжское чернение по серебру.

7. Бренд «Анна Грин»

Самый узнаваемый бренд в России в номинации «Сумки и аксессуары». Постоянные участники показов недели мод в Москве, Санкт- Петербурге, Милане и Париже. Их изделия можно увидеть на красных дорожках в руках у мировых звёзд. Наоми Кэмпбелл и Ольга Бузова, Джулия Робертс и Валерия, Катерина Шпица Ника Ждорик и Нона Гришаева и многие другие Сумка " Анна Грин" находится в музее моды во Франции в городе Лакоста и признана произведением искусства. Высшие награды Пьера Кардена вручал историк моды Александр Васильев Сумку "Анна Грин" с гордостью носит баронесса Галина ДеБуа- правая рука Пьера Кардена.

8. Дизайнер Буренина Людмила Александровна, мастерская «Калейдоскоп». Коллекцию «Русская узорная» представляет Модельный ДЖЕМ-клуб, г.Москва, который является эксклюзивным представителем дизайнера.

Коллекция «Русская узорная» – это уникальное сочетание традиций и современного дизайна. Вдохновленная старинными русскими выкройками, дизайнер создала коллекцию, где каждая вещь выполнена вручную с использованием натуральных материалов и знаменитых павлово-посадских платков. Каждой детали уделено особое внимание: будь то аккуратная строчка или тщательно подобранная пуговка.

Вся коллекция пронизана характерной авторской эстетикой: воплощение русской души в современном дизайне, где традиции переплетаются с модными тенденциями, а каждый элемент несет в себе частичку истории и культурный код России.

9. Дизайнер, модельер-конструктор, портной Анна Лебедева

Коллекция: «Ягиня».

Древние славяне почитали Бабу-Ягу, считая покровительницей леса и его обитателей. В легендах её описывают как деву невероятной красоты, хранительницу тайных знаний.

Коллекция «Ягиня» - это история Русского костюма, адаптированная в современные формы.

Приталенные силуэты, платья и юбки в пол, шлейфы, кружево и кокошники все вплетено в образ, который раскрывает женственность и красоту русской женщины.

Ткани: шесть, шёлк, кружево.

10. дизайнер Людмила Якушина, художник-модельер, график, член АХДИ (ассоциация художников декоративных искусств) Московского Союза Художников

Коллекция «D-Арт Каракули».

Коллекция «D-Арт Каракули» — это спонтанное искусство, воплощенное в ткани. Ручная роспись акрилом, импровизационная графика и уникальные образы, рожденные из хаотичных линий. Каждое изделие — штучный экземпляр для тех, кто ценит свободу творчества и индивидуальность.

«Искусство, которое можно носить», - Людмила Якушина.

11. Елена Махиня – звезда российского дизайна, чье имя уже стало синонимом инноваций и смелых экспериментов в мире моды. Аспирантка Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, она не просто создает одежду, а формирует новое направление – «Квантовый дизайн» и «Костюмотерапия», где каждый элемент гардероба становится продолжением личности, инструментом самовыражения и способом взаимодействия с окружающим миром.

Бренд Astromoda воплощает в себе гармонию науки и искусства, где традиционные формы сочетаются с передовыми технологиями и философией современного времени. Вдохновленная космосом, квантовой физикой и глубинными аспектами человеческой природы, Елена создает уникальные коллекции, каждая из которых рассказывает свою историю.

Коллекции Елены Махини завоевали признание не только в России, но и за её пределами, привлекая внимание международной аудитории своим уникальным стилем и глубиной концептуального подхода.

Приготовьтесь к путешествию в мир модных инноваций, где границы между реальностью и фантазией стираются, открывая новые горизонты восприятия красоты и стиля!

12. Светлана Крошкина. Коллекция "Русский стиль"

Дизайнер-модельер из г. Иваново, покорившая своим творчеством модные подиумы международного уровня Москвы и С-Петербурга. С самого детства Светлана с иголкой в руках. Ее путь от простой швеи до дизайнера. Бренд «Светлана Крошкина» очень молод, всего 3 года. За эти годы вышло в свет 7 коллекций и все они разные. Каждая коллекция неповторима. Девиз Светланы: «Будь Собой... Будь яркой Звездой. Разукрасим вместе мир яркими красками... Свети, Блистай, Удивляй...»

13. Социокультурный проект «Время Русской Моды»

Показ коллекции «Время русской моды» г. Орел. Коллаборация исторического культурного кода с современным дизайном одежды . Соединение наследия и актуального дизайна. Коллекция создана в рамках Социокультурного проекта «Время Русской Моды»

14. Светлана Копнева - бренд SK Designer

Светлана Копнева художник-дизайнер одежды и аксессуаров в технике нуно-войлок, член Творческого Союза художников России, призёр Российских и Международных конкурсов дизайнеров, участник модных показов в России, Канаде, Италии, Индии. Многодетная мама 5-х детей

Коллекция «Кудесница» создана из натурального кружева с декором и аксессуарами, выполненными в технике «Валяние из шерсти». Каждый «лук» - в единственном экземпляре. Образы дополняют авторские украшения ручной работы.

15. Бренд «Софья Терëшина»

Любимая одежда для детей и подростков для любого случая.

Коллекция «Новая сказка» основала на славянских сказках.

Интеграция истории в современной одежде.

Дизайнер бренда - Софья Терëшина.г. Сочи 16 лет. Софья сама придумывает и шьет все наряды.

16. Пантелеева Ольга

Действующий дизайнер головных уборов, участница международного проекта «PODIUM» на ТК «Пятница», член ЮНЕСКО, представитель в России Международной Ассоциации дизайнеров головных уборов, зарегистрированной в Париже, Победитель конкурсов и участница многих показов. Педагог театра моды “Грация” в “Газпром школе”, наставник молодых дизайнеров- победителей в РДДМ “Первых” в акселераторе ВЫСОТА и двух сезонах “ Министерство школьной моды”. Ее ученица Ева Есликовская по праву носит звание- Законодатель моды.

17. Молодой дизайнер Ева Есликовская

Коллекция “Culm Bat Sporty” бренда SmoothieS взрывает зал аплодисментами. Спокойная, но спортивная, легкая и воздушная, яркая и позитивная в стиле японского повседневного стиля. За одеждой «трансформеры» - будущее. Легко изменяющаяся, быстро модифицирующаяся, складывающаяся в единые комплекты. В будущем Ева мечтает свою одежду адаптировать как инклюзивную. Бренд SmoothieS – высокие цели и большие мечты.

Адрес: ул. Дубининская, 71 (Даниловский Event Hall).

Время работы выставки: 26-29 марта - 11:00-20:00, 30 марта - 11:00-17:00.

Вход на выставку свободный.

Подробная программа мероприятий выставки и дополнительная информация доступны на официальном сайта организатора expo-resurs.ru.