В Москве окончательно наступила весна, в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера самой романтической, трогательной и теплой комедии «Походу любовь».

Фильм зрителям представили режиссер и автор сценария Яна Климова-Юсупова, продюсер Екатерина Кононенко, актеры Сергей Горошко, Анна Завтур, Елена Валюшкина, Александра Ревенко, Анар Халилов.

Каждый гость премьеры ощутил на себе дыхание Питера, почувствовал каждую частичку любви, которую создатели вложили в этот фильм. Фойе кинотеатра было наполнено искренними улыбками, радостным смехом, дружескими объятиями. Разделить этот важный момент, поддержать съемочную группу и лично поздравить режиссера с успехом пришли: Агата Муцениеце и Петр Дранга, Александр Цыпкин, Даниил Воробьев, Антонина Паперная, Екатерина Соколова-Жубер, Дмитрий Логинов, Рената Пиотровски, Сергей Харченко, Софья Карпунина, Мария Мацель, Даша Котрелева, Наталья Земцова, Дмитрий Викулин, Ольга Карпуть, Олеся Шиповская, Валерий Ахадов с супругой, Арина Данилова, Саша Солнцева, Сергей Руй, Софья Донианц, а также группа Chili Cheese.

Режиссером и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова («Просточеловек», «Слишком хорошая Анна»). Главные роли в фильме исполнили Анна Завтур («Цикады»), Кузьма Котрелев («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром»), а также Александра Ревенко («Содержанки»), Елена Валюшкина, Ольга Лапшина, Анар Халилов и Тося Чайкина.

На экраны кинотеатров фильм, после которого обязательно захочется признаться в любви, выпустит кинотеатральный дистрибьютор «Атмосфера Кино» с 27 марта.

Фильм совместного производства кинокомпании ID PRODUCTION (Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко и Максим Ковалевич) и онлайн-кинотеатра KION (Игорь Мишин, Максим Филатов и Илья Бурец).