IX Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» пройдет с 26 по 30 марта 2025 года в историческом центре Москвы – в выставочном пространстве Даниловский Event Hall. Мероприятие состоится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, Ассоциации «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», Евразийской Ассоциации Этнодизайнеров.

«РусАртСтиль» - это яркое арт-событие, включающее выставку-ярмарку талантливых мастеров и художников России, показы моды, творческие встречи с именитыми дизайнерами и художниками, концертную программу, мастер-классы для детей, креативную фотозону.

Этой весной выставка «РусАртСтиль» превратится в целый фестиваль-аттракцион, приключение-путешествие по пластам народной культуры различных регионов России и даже по временам и эпохам. Гостей встретят яркие и славящиеся задорным нравом скоморохи на ходулях, задавая праздничный тон веселой ярмарки. Затем зрителя увлечет Театр исторической реконструкции, дав почувствовать себя гусаром лермонтовской эпохи или великосветской барышней на императорском балу. Впервые в выставке «РусАртСтиль» примет участие известный гусляр, композитор и мультиинструменталист Кирилл Богомилов - автор произведений на гуслях к различным фильмам и сериалам, таким как «Холоп», «Последний Богатырь. Наследие». Его этномастерская гусельного искусства «Кантелеонъ» представит коллекцию уникальных гуслей. Кроме того, каждые 2 часа будет проходить интерактивный мастер-класс с погружением в атмосферу древнерусской музыки, демонстрируя звучания таких забытых сегодня инструментов наших предков, как свирели, калюки, двойные жалейки, смычковые гудки 12 века, богатырские гусли, колесные лиры.

В выходные дни посетителей ждет игровая программа «Весна красна!», которую представит музей народной игрушки «Забавушка». Гости познакомятся с традициями весенних праздников по народному календарю, узнают, как звали-гукали красавицу весну, примут участие в народных играх, хороводах и танцах, а также увидят интересные куклы весенней обрядности из коллекции музея, услышат заклички, веснянки, загадки. Здесь же будут проходить мастер-классы по росписи деревянных и глиняных птичек-свистулек, пасхальных яиц, практикумы по изготовлению Вербного деревца, игрушек из ткани и народных игрушек.

В воскресенье посетителей приятно удивит яркий и красочный Парад шляп и флешмоб от Международной Ассоциации дизайнеров головных уборов.

Основная задача выставки «РусАртСтиль» – показать, как богатое культурное наследие страны успешно вливается в новые тенденции творчества, моды, быта и формирует современный российский стиль, соединяя самобытную этнокультуру с современностью.

В IX Выставке-ярмарке «РусАртСтиль» примут участие более 240 экспонентов из 37 регионов Российской Федерации, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровского, Красноярского края, Липецкой, Ярославской, Нижегородской областей, Республик Удмуртия, Башкортостан, Крым и других.

Посетителей выставки ожидают высокохудожественные изделия кружевниц из Ельца; работы талантливых фарфористов и керамистов из Липецкой, Нижегородской и Московской областей; деревянные и берестяные изделия из Удмуртии; ювелирные изделия; авторские украшения, одежда в этническом стиле и аксессуары, в том числе от известных российских брендов – «Тааруга», «YAGA», «Дом вышивки Надежды Вороновой», «Астромода», «Anna Green» и многое другое.

На «РусАртСтиле» будет представлен уникальный проект «Народы России – сердце России», над которым работали лучшие художники-кукольники нашей страны из творческого объединения «ЭпиЦентр кукол» при поддержке секции художественной куклы в ТСХ ДПИ.

Присмотреть новинки к весенне-летнему сезону, а также прикоснуться к высокой моде можно будет в специальном салоне «Территория российской моды», где модельеры и дизайнеры покажут коллекции авторской одежды и аксессуаров, в том числе с использованием национальных мотивов. Удивительные показы моды ожидают гостей выставки 28-29 марта. Прошедшие в ноябре 2024 года показы стали по-настоящему знаковым событием, приняв на подиуме «Легенд российской моды» - Татьяну Смирнову, официально признанную Книгой рекордов России «Старейшим действующим художником-модельером России»; Валентину Мельникову – президента Ассоциации модельеров России, организатора показов русских дизайнеров во Франции, Испании, Италии; заслуженного модельера Лидию Цховребову. В нынешнем сезоне, среди участников: Людмила Якушина, «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой», Софья Дюмина, Театр моды «ИриС», Светлана Крошкина, Людмила Буренина, Анна Лебедева и другие.

Отдельного внимания заслуживает деловая программа выставки. Среди спикеров и обсуждаемых тем: лекция «СВОенравная мода России» (представляет автор популярного канала «Модный градус», художник-стилист, дизайнер Андрей Сафинин); лекция «Как русский «культурный код» взорвал эстетические представления Европы» (представляет доктор исторических наук, профессор, имиджеолог, культуролог Лидия Соколова – Сербская); круглый стол «Образование в сфере декоративно-прикладного искусства» (представляет Московский Педагогический Государственный Университет (МПГУ) и другие.

«РусАртСтиль» будет сопровождаться и интересной концертной программой.

Также посетителей ждет салон «ЭкоВкусно» с фермерскими продуктами, крафтовыми сырами, кондитерскими изделиями и продуктами пчеловодства.

«РусАртСтиль» обещает стать замечательным местом для семейного досуга. Посетив проект, вы ещё раз убедитесь, сколь богата Россия талантами и настоящими творческими самородками.

Узнаем и сохраним традиции вместе, сделаем весну ярче!

Подробная программа мероприятий будет размещена на сайте выставки expo-resurs.ru.

Адрес: ул. Дубининская, д. 71, ст. метро «Тульская», Даниловский Event Hall.

Время работы выставки: 26-29 марта - 11:00-20:00 / 30 марта - 11:00-17:00. Вход свободный.

Организатор «Экспоресурс – выставки и конференции».