Донателла Версаче объявила о своем уходе с поста креативного директора легендарного итальянского Дома моды Versace. Этой новостью она поделилась в своем официальном заявлении.

Донателла возглавляла бренд после трагической гибели своего брата, Джанни Версаче, в 1997 году. Под её руководством бренд не только сохранил свое наследие, но и стал символом гламура и дерзкого итальянского стиля. Ее уход знаменует конец целой эпохи в истории моды.

«Я хочу поблагодарить мою невероятную команду дизайнеров и всех сотрудников Versace, с которыми я имела честь работать более трех

десятилетий. Для меня было величайшей честью продолжать дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что у меня есть часть его духа и упорства. В своей новой роли главного амбассадора бренда я останусь самым страстным поклонником Versace. Versace заложен в моей ДНК и всегда будет в моем сердце», — заявила Донателла в прощальном письме.

Место Донателлы Версаче займет Дарио Витале, ранее сотрудничавшмий с брендом Miu Miu.