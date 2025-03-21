На прошедшей Московской неделе моды дизайнер Игорь Гуляев представил свою новую коллекцию, вдохновленную модой конца XIX – начала XX века. В показе преобладали элегантные силуэты, утонченные ткани и элементы, напоминающие о роскоши ушедшей эпохи, но с современными акцентами.

Коллекция Гуляева сочетает в себе как традиционные мотивы, так и современные элементы. На подиуме можно было увидеть изысканные платья с корсетами, кепки в духе того времени, шляпы и многое другое. Бархат, шёлк и вдохновение 19-20 веками придавали изысканности и художественной ценности каждому образу, а смелые дизайнерские решения добавляли современного характера классическим формам.

Несмотря на исторические мотивы, коллекция остаётся актуальной благодаря современным акцентам: асимметричные силуэты, оригинальные текстурные сочетания и инновационные детали, такие как прозрачные вставки и эффектные аксессуары. Внимание к деталям проявилось не только в одежде, но и в тщательно подобранных аксессуарах: массивные украшения, стильные перчатки и винтажные броши создавали гармоничный образ, объединяя прошлое и настоящее.



Игорь Гуляев подчеркнул, что его коллекция – это не просто одежда, а способ рассказать истории, которые живут вне времени.

Показ собрал множество поклонников бренда, включая звёзд шоу-бизнеса и представителей индустрии моды. Новая коллекция Игоря Гуляева обещает стать одним из самых обсуждаемых событий сезона.