Грузинский дизайнер Демна Гвасалия официально стал новым креативным директором итальянского модного дома Gucci. После ухода Сабато Де Сарно, который занимал этот пост менее двух лет, руководство Kering приняло решение доверить бренд человеку, способному привнести в него смелость, провокацию и концептуальность.

Что изменится в Gucci при Демне?

Гвасалия, известный своей работой в Balenciaga, прославился революционным подходом к моде: он размывает границы между высокой модой и стритвиром, активно использует деконструкцию, иронию и элементы социальной критики. Его приход в Gucci, вероятно, станет новым этапом в истории бренда, который за последние годы неоднократно менял своё направление.

Ожидается, что Демна придаст коллекциям Gucci больше авангардности, экспериментальности и эклектики. Его фирменные приемы — оверсайз-силуэты, нестандартные материалы, отсылки к масс-культуре и политике — могут полностью изменить ДНК бренда, сделав его еще более актуальным для нового поколения.

Назначение Демны вызвало бурное обсуждение среди модных критиков и поклонников бренда. Одни считают, что Gucci ждёт радикальный ребрендинг, а другие опасаются, что стиль Гвасалии слишком далек от классической элегантности итальянского дома.

Однако нельзя отрицать, что его талант к провокациям и умение создавать вирусные тренды могут вернуть Gucci статус самого обсуждаемого бренда. Сможет ли Демна превзойти эпоху Алессандро Микеле и создать новую эру Gucci — покажет его первая коллекция, которая ожидается в ближайших сезонах.