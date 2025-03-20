17 марта 2025 года в Манеже в рамках недели моды в Москве прошел показ новой коллекции pret-a-porter de luxe 2025 модного дома Efremov.

Весна — время обновления, и коллекция раскрывает эту идею через элегантное переплетение возрастов. Это история о стиле, который не имеет границ, о женщинах, чья уверенность и чувство прекрасного растут вместе с ними.

Коллекция отражает этот баланс: легкость тканей сочетается с четкими силуэтами, классика наполняется неожиданными деталями, смелые формы обретают элегантность. Это одежда для женщин, которые чувствуют время, понимают стиль и знают, что красота — это не возраст, а путь.

«Наследие стиля» — не просто вещи, а продолжение истории, где молодость и утонченность не сменяют друг друга, а гармонично сосуществуют, подчеркивая красоту становления.

Свободные и немного объемные, абсолютно естественные и в то же время достаточно строгие силуэты, делают свою обладательницу уникальным явлением в городском ритме жизни. В этой одежде девушка выглядит одинаково непринужденно и уверенно не только утром и вечером, а в течение всего дня, ведь она совершенство.

Изделия коллекции созданы из высококачественного хлопка, шелка и натуральной кожи высочайшего качества выделки.