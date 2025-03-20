В Москве состоялась яркая светская премьера фантастической семейной комедии «Ждун». Вечер превратился в настоящее межгалактическое путешествие, полное сюрпризов и неземных эмоций. И уже с 20 марта корабль Ждуна приземлится во всех кинотеатрах страны!

Фильм зрителям представила съемочная группа: режиссер фильма Дмитрий Суворов, продюсер Максим Рогальский, Владлена Рекст, музыкальный продюсер Сергей Жуков и исполнители главных ролей Виктор Хориняк, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, актер озвучивания и дубляжа Карен Арутюнов и другие.

Перед началом показа зал взорвался энергией – вместе с Сергеем Жуковым гости исполнили зажигательный танец под трек «Руки вверх & Ждун».

Познакомиться с загадочной инопланетной цивилизацией и стать частью этого фантастического праздника пришли звездные гости: Александр Ревва с семьей, Евгений Рудин (DJ Грув), Егор Чураков, Григорий Гладков, рэпер Птаха, Ольга Якубович, Андрей Фомин с детьми, Юлия Хамитова, Александра Власова, Валерия Ланская, Ирина Нагаец, София Петрова, Карен Аванесян, Марина Ичетовкина с дочкой, Марта Носова, Таша Белая, Антон Жижин с семьей, Александра Бабаскина, Маруся Левкина, Марк Малик-Мурашкин, Дмитрий Оленин и другие.

Режиссер фильма – Дмитрий Суворов, известный по драме «Одна». Оператор-постановщик проекта – Павел Капинос, знакомый зрителям по таким фильмам, как «Духless 2», «Хардкор», «Номинация», «Беспринципные», «Последний богатырь: Корень зла». В продюсерский состав вошли Максим Рогальский, Василий Ровенский, Дмитрий Суворов, Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская. Картина создается при участии онлайн-кинотеатра Okko. В широкий прокат картину выпустит кинокомпания «Наше кино».