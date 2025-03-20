Коллекцию под названием «Гендерные различия» представил премиальный бренд BOYARI на 4-й Московской Неделе Моды в Манеже.

Коллекция BOYARI «Гендерные различия» про индивидуальность и внутреннюю свободу, про этичное отношение к себе, людям и окружающему миру. На подиуме модели: мужчины и женщины появлялись в черных куртках и плащах из яблочной кожи, комбинезонах в стиле унисекс из экологичного Тенсела и переработанного пластика. Одежда юнисекс и оверсайз приобрела совсем иной контекст: через них BOYARI открыто говорили о мужской и женской сексуальности. BOYARI - первый и единственный в России бренд, использующий экологичный и веганский материал AppleSkin - заменитель кожи, имеющий биооснову - яблоки.

«Бренд начал развиваться во время моей работы в Париже. Изначально он создавался для европейской публики, но я рада, что имею возможность говорить через него с россиянами. Важно чувствовать, в первую очередь, себя и, отталкиваясь от того, что ощущаешь внутри, выстраивать свой внешний мир. BOYARI – это про свободу выбора, все мы свободны выражать себя по-разному», - поделилась Ольга Бояринова.

Модное шоу началось с показа видеоролика, где в главных ролях выступила дизайнер бренда Ольга Бояринова и культурный деятель Москвы Синиша Лазаревич. С первых секунд было заявлено, как можно выглядеть отчаянно мужественно и невероятно женственно в одинаковых черных комбинезонах из тенсела с кожаными вставками из яблочной кожи.

Коллекция «Гендерные различия» - про истинную сексуальность человека, которая проявляется изнутри. Никакие внешние атрибуты не могут дать нам настоящее ощущение своей женственности или мужественности.

Черный цвет - основной во всех коллекциях BOYARI, призывает нас не распылять свое внимание, а обратить его внутрь себя. Экологичный состав используемых тканей призывает задуматься над содержанием наших мыслей и того, что мы потребляем. Понять себя, сосредоточится на своем внутреннем содержании. Проявлять себя внешнему миру, сообразно своему внутреннему ощущению. Только поняв себя, можно дать своей истинной природе проявиться.

Коллекция из 30 образов показала разнообразие стилей и силуэтов, обыгрывая тему взаимопонимания между полами. Гости дефиле отметили, что такой подход создает интересные параллели в том, как как одна и та же одежда выглядят по-разному на мужчинах и женщинах и том, как гендерные нормы формируют наше восприятие. Обувь от VRDY by Victor Rozhdestvensky и украшения К.А.М.Ы. гармонично дополнили образы моделей.

Модный показ прошел под живое выступление фанк-соул группы KAMILLA ROBERTOVNA с участием именитого музыканта и саунд-продюсера Андрея Попеску – звуковой антураж воздушной электроники и отголосков нео-психоделики значительно усилили эффект восприятия коллекции.

Показ имел большой успех у публики, основной зал Манежа был заполнен до отказа, звучали аплодисменты и восторженные отзывы. В зале были замечены известный блогер Мадонна Мур, главный редактор журнала Umagazine Юрате Гураускайте, сооснователь бренда Denis Simachev Ольга Самодумова, художник Павел Пепперштейн, основательница галереи «Веллум» Любовь Агафонова, официальный визажист Max Factor в России Владимир Калиничев, звездный стилист и байер, Омар Байрамов, модель Старокоров Владислав, главный редактор FashionLookMagazine Ольга Кремнева, художник Алекс Че, основатель онлайн fashion-медиа Moda.ru Антон Алфер, ведущие шоу JOYСТИКИ радиостанции ENERGY – Роман Миронов, Богдан Кантемиров и Саша Маслакова, которая приняла участие в показе вместе с другими публичными персонами: Синишей Лазаревичем, Дианой Черных и Дмитрием Бойченко.

О бренде:

BOYARI – российско-французский инновационный дизайнерский бренд премиум-класса, который является первым и единственным в России создателем одежды из яблочной кожи и других экологичных материалов: Tencel (материал изготавливается из древесины австралийского эвкалипта по безотходной технологии), экологичный утеплитель Холлофайбер и переработанный пластик. Яблочная кожа (Aplleskin) – кожа, состоящая на 40-50% из яблок – является самым экологичным заменителем кожи в мире. Основательницей и креативным директором бренда является Ольга Бояринова – художник, модельер и скульптор с профессиональным 25-летним опытом, эксперт в области устойчивого развития в моде.

Напомним, что технология Aplleskin была изобретена Ханнесом Парфом в Италии. Дизайнер бренда Ольга Бояринова адаптировала ее для производства одежды. Парф пытался создать чистый материал из множества плодов. Но получилось только из яблок, потому что содержащийся в них пектин склеивается в одну массу, к которой добавляют полиуретан на водной основе. Из получившегося материала шьют куртки, платья, плащи и брюки. По виду и на ощупь — это обычная кожа. Только вот никто при производстве таких вещей не страдает. Главная особенность экологических вещей, что их легко перерабатывать. Из куртки, к примеру, можно сделать покрытие для детской площадки.

Бренд BOYARI не только использует экологичные материалы в коллекциях, но и следует этичному производству. Девиз бренда девиз — "FASHION THAT MATTERS" (мода, которая имеет значение) говорит о том, что BOYARI - это не просто одежда, а образ жизни.

Подробная информация boyari.eu