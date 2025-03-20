Новым героем «Сетевых интервью» стал Антон Алфер, объединивший в себе таланты ИТ-специалиста и дизайнера.

Антон стажировался у Вивьен Вествуд, владел студией на Невском проспекте, организовывал международный конкурс в модельном бизнесе и создавал социальные сети для профессионалов модной индустрии.

Сегодня, спустя 20 лет, он является одним из ключевых игроков в управлении модной индустрией России и разработчиком IT-продуктов для оцифровки коммуникаций в разных отраслях экономики.

В ходе беседы с Антоном были затронуты следующие темы:

- Историю зарождения первых отраслевых сетевых сообществ в fashion-индустрии;

- Ключевые проблемы с кадрами, управлением и технологиями в модной индустрии и легкой промышленности;

- Будущее технологий в fashion-индустрии;

- Как платформенные решения и оцифровка коммуникаций помогают решать задачи отраслевого управления.

Не пропустите захватывающую и содержательную беседу с одним из самых инновационных специалистов в области цифровых технологий для моды.