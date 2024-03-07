Gate31 представил свою первую весеннюю коллекцию 2024 года. В нее вошли кроп-куртки, пальто, бомберы и анораки для женщин и мужчин.

Есть также стеганые и макинтошные пуховики, кулиски и варианты с отстегивающимися поясами, V-образными вырезами и, наоборот, объемными акцентными цветами, как женская «Эммен» из плащевой ткани. Наряду с женской «Эммен» была представлена и мужская «Дарстен». Она имеет широкий воротник и застегивается на шее. Для создания комфортного дизайнерского образа Gate31 советует выбрать синюю или зеленую стеганую модель «Марса» в голубом или зеленом.

Вечный предмет гардероба - это, несомненно, пальто. Например, мужское двубортное «Бремен». Изготовленное из шерстяной ткани высокой плотности, оно может сочетаться с женским бестселлером, пальто «Москва» в обновленном сером или бежевом цветах.

Бомбер «Мемфис» из эко-кожи, например, имеет накладной карман на одном рукаве. Завершает первую коллекцию негабаритный анорак «Тэгу». Он выполнен из курточной ткани и имеет вместительный центральный карман, капюшон, широкие рукава и защитные резинки на концах рукавов.

Фото предоставлены компанией.