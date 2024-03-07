В этом году марка Love Republic отметила свое 15-летие. Юбилейный год бренд начал с кампании весна-лето 2024, в которой приняла участие топ-модель и актриса Саша Лусс. Съемки проходили в Гонконге. Ранее в фотосессиях бренда принимали участие Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Эмили Ди Донато, Алессандра Амбросио, Симона Кусто и Алеся Кафельникова.

В новом сезоне Love Republic предлагает больше базовых и вневременных вещей, которые можно носить каждый день (включая премиальную линию). Фирменные вещи коллекции - объемные джинсовые комбинезоны, облегающие платья с бахромой, черные мини (с рукавами-буферами и объемными цветочными узорами), сапоги-трубы из натуральной замши и леопардовые балетки.

Новая кампания - это первый крупный запуск в серии красочных инфомероприятий бренда: в юбилейном 2024 году марка также представит первую лимитированную линию Studio, коллекцию купальников Swimwear, линию Sport, новые дропы Premium, Evening и Shoes.. Важным событием для бренда станет запуск косметического подразделения в конце 2024 года.

Фото предоставлены компанией.