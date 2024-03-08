Maag представила коллекцию, основанную на творчестве группы "Кино". Капсула представляет собой реинтерпретацию визуального наследия Виктора Цоя - геометрического живописного мира, населенного квадратноголовыми людьми.

Команда дизайнеров бренда выбрала несколько миниатюр и превратила их в одежду с яркими принтами. В коллекцию вошли толстовки, худи и брюки-джоггеры с принтами, иллюстрациями и вышивкой в виде подписи Виктора Цоя. В цветовой палитре коллекции экрю и кофейно-черный контрастируют с яркими цветовыми акцентами.

«Безусловно, папиным рисункам самое место на классной одежде. "Кино" вообще всегда были и остаются модной группой. Сейчас, благодаря коллаборации c Maag, эта эстетика наконец получает достойное воплощение», — говорит продюсер группы «Кино» Александр Цой.

Фото предоставлены компанией.