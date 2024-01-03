Бренд Gods of Fame выпустил новую лимитированную коллекцию в знаковых для марки черно-белых цветах. В этом сезоне в коллекцию вошли пиджаки, пальто и облегающие бархатные платья.

Вместо платья на некоторых снимках можно увидеть уютный трикотаж, который прекрасно дополняет корсетный кожаный пояс на молнии. Особого внимания заслуживают фирменные дубленки и кожаные изделия бренда. Вдохновением для капсулы послужили легендарные образы супермодели Кейт Мосс на красных дорожках середины 90-х годов, когда ее образ приобрел более элегантный силуэт.

Большая часть коллекции была выполнена из однотонных материалов. На этом фоне выделялся клетчатый пиджак из шелка и хлопка, эффектно сочетающийся с черными колготками и прозрачной водолазкой в сетку. Дизайнеры переосмыслили мотивы из архивных коллекций, чтобы создать актуальный образ, сочетающий в себе красноречие и роскошь.

Фото предоставлены компанией.